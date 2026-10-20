Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Trung Đông

Các nguồn tin Israel và khu vực cho biết, trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tới Israel và có cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, nội dung thảo luận trong cuộc gặp, không được đề cập.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Trong khi đó, viết trên mạng xã hội X, ông Hegseth thông báo đã có chuyến thăm các binh sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động và chính sách của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, chuyến thăm không báo trước của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Trung Đông là rất đáng chú ý do bối cảnh đặc biệt ở khu vực. Tại Israel, Thủ tướng Nentanyahu đang gặp bất lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 27/10 tới đây. Chuyến thăm có thể là thông điệp biểu thị sự ủng hộ của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho ông Netanyahu.

Bên cạnh đó, hoạt động công du bất ngờ của ông Pete Hegseth tới Trung Đông có thể liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng như các diễn biến an ninh phức tạp tại khu vực, bao gồm cuộc xung đột ở Yemen và chiến dịch tấn công dữ dội của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng hơn 1 tháng, song đàm phán giữa hai bên vẫn chưa được khơi thông trở lại. Trong bối cảnh đó, Washington liên tục gia tăng sức ép cả trên phương diện kinh tế, quân sự và ngoại giao chống Tehran. Chưa hết, thời gian gần đây, truyền thông Mỹ không ít lần đề cập khả năng nước này có thể phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran, trong đó có thể lần đầu sử dụng loại bom siêu lớn “mẹ của các loại bom”, để tấn công quốc gia Hồi giáo. Về phần mình, giới chức Iran khẳng định vẫn luôn hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại, cáo buộc Mỹ chưa từ bỏ âm mưu tấn công quân sự chống Iran.

Một bối cảnh đáng chú ý khác là cuộc khủng hoảng bên bờ biển Đỏ. Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động chiến dịch tập kích dữ dội chưa từng có vào Saudi Arabia, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và hạ tầng hàng không, năng lượng. Nhiều nguồn tin khẳng định Riyadh nhiều lần hối thúc Washington can thiệp và trấn áp Houthi, nhưng Tổng thống Donald Trump chưa đáp ứng.