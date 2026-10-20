English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Trung Đông

Thứ Ba, 16:50, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm bất ngờ không báo trước đến Trung Đông. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực chưa hạ nhiệt. Nguy cơ xung đột bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran, vẫn ở mức cao.

Các nguồn tin Israel và khu vực cho biết, trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tới Israel và có cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, nội dung thảo luận trong cuộc gặp, không được đề cập.

bo truong quoc phong my bat ngo tham trung Dong hinh anh 1
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Trong khi đó, viết trên mạng xã hội X, ông Hegseth thông báo đã có chuyến thăm các binh sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động và chính sách của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, chuyến thăm không báo trước của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Trung Đông là rất đáng chú ý do bối cảnh đặc biệt ở khu vực. Tại Israel, Thủ tướng Nentanyahu đang gặp bất lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 27/10 tới đây. Chuyến thăm có thể là thông điệp biểu thị sự ủng hộ của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho ông Netanyahu.

Bên cạnh đó, hoạt động công du bất ngờ của ông Pete Hegseth tới Trung Đông có thể liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng như các diễn biến an ninh phức tạp tại khu vực, bao gồm cuộc xung đột ở Yemen và chiến dịch tấn công dữ dội của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng hơn 1 tháng, song đàm phán giữa hai bên vẫn chưa được khơi thông trở lại. Trong bối cảnh đó, Washington liên tục gia tăng sức ép cả trên phương diện kinh tế, quân sự và ngoại giao chống Tehran. Chưa hết, thời gian gần đây, truyền thông Mỹ không ít lần đề cập khả năng nước này có thể phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran, trong đó có thể lần đầu sử dụng loại bom siêu lớn “mẹ của các loại bom”, để tấn công quốc gia Hồi giáo. Về phần mình, giới chức Iran khẳng định vẫn luôn hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại, cáo buộc Mỹ chưa từ bỏ âm mưu tấn công quân sự chống Iran.

Một bối cảnh đáng chú ý khác là cuộc khủng hoảng bên bờ biển Đỏ. Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động chiến dịch tập kích dữ dội chưa từng có vào Saudi Arabia, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và hạ tầng hàng không, năng lượng. Nhiều nguồn tin khẳng định Riyadh nhiều lần hối thúc Washington can thiệp và trấn áp Houthi, nhưng Tổng thống Donald Trump chưa đáp ứng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV
Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa phòng không SM-2, đánh chặn các mục tiêu máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên Đại Tây Dương.

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa phòng không SM-2, đánh chặn các mục tiêu máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên Đại Tây Dương.

Ông Zelensky nói các quyết định của Mỹ liên quan đến Ukraine "rất khó lý giải"
Ông Zelensky nói các quyết định của Mỹ liên quan đến Ukraine "rất khó lý giải"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một số quyết định của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có việc trì hoãn chuyển giao vũ khí và hạn chế chia sẻ thông tin tình báo, là những động thái “khó lý giải giữa những người bạn”.

Ông Zelensky nói các quyết định của Mỹ liên quan đến Ukraine "rất khó lý giải"

Ông Zelensky nói các quyết định của Mỹ liên quan đến Ukraine "rất khó lý giải"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một số quyết định của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có việc trì hoãn chuyển giao vũ khí và hạn chế chia sẻ thông tin tình báo, là những động thái “khó lý giải giữa những người bạn”.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ
Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết, mà không cần sự tham gia của Mỹ. Ông cam kết sẽ lật đổ chính quyền Tehran và đặt chiến lược tấn công phủ đầu làm nguyên tắc cốt lõi trong học thuyết an ninh của mình.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết, mà không cần sự tham gia của Mỹ. Ông cam kết sẽ lật đổ chính quyền Tehran và đặt chiến lược tấn công phủ đầu làm nguyên tắc cốt lõi trong học thuyết an ninh của mình.

Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran
Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran

VOV.VN - Sau khoảng 7 tháng giao tranh với Iran, Mỹ có thể đã sử dụng số tên lửa đánh chặn Patriot tương đương gần 19 năm mua sắm, căn cứ theo nhịp độ trước chiến tranh. Kho dự trữ suy giảm nhanh, trong khi năng lực sản xuất chưa đáp ứng kịp nhu cầu, là nguy cơ an ninh với Washington nếu xảy ra một cuộc xung đột.

Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran

Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran

VOV.VN - Sau khoảng 7 tháng giao tranh với Iran, Mỹ có thể đã sử dụng số tên lửa đánh chặn Patriot tương đương gần 19 năm mua sắm, căn cứ theo nhịp độ trước chiến tranh. Kho dự trữ suy giảm nhanh, trong khi năng lực sản xuất chưa đáp ứng kịp nhu cầu, là nguy cơ an ninh với Washington nếu xảy ra một cuộc xung đột.

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc
Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc vào tháng 11 tại Trung Quốc, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc vào tháng 11 tại Trung Quốc, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ