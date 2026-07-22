Bulgaria cho phép Mỹ triển khai máy bay tiếp dầu, Iran cảnh báo gay gắt

Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Bulgaria ngày 21/7 đã thông qua đề xuất của Chính phủ, cho phép tạm thời triển khai các máy bay tiếp dầu trên không cùng quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Bezmer. Động thái này lập tức vấp phải cảnh báo gay gắt từ Iran, quốc gia phản đối việc Bulgaria tạo điều kiện cho các hoạt động quân sự của Washington.

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Theo Hãng thông tấn Bulgaria (BTA), Ủy ban Quốc phòng đã ủng hộ dự thảo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, cho phép tối đa 8 máy bay tiếp dầu của Mỹ và 250 quân nhân Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân ở Đông Nam Bulgaria để hỗ trợ các hoạt động tại Trung Đông. Mỹ đề nghị triển khai lực lượng này trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến ngày 1/10, BTA cho biết.

Tehran ngay lập tức cảnh báo Bulgaria không cho phép lãnh thổ hoặc các cơ sở của nước này được sử dụng để hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng bất kỳ sự tham gia nào vào việc lập kế hoạch hoặc tiến hành các hoạt động như vậy đều có thể khiến Bulgaria trở thành đồng phạm trong “hành động gây hấn và tội ác chiến tranh”. Ông kêu gọi toàn thể Quốc hội Bulgaria bác bỏ kế hoạch triển khai.

Theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng song phương ký năm 2006, Bulgaria - một đồng minh NATO, đã chỉ định căn cứ không quân Bezmer là cơ sở được phép sử dụng chung với quân đội Mỹ.