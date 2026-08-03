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Bulgaria tìm cách duy trì hoạt động của phi đội MiG-29

Thứ Hai, 06:42, 03/08/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Bulgaria mới đây đã khởi động quy trình đấu thầu công khai trị giá 17 triệu euro để sửa chữa tối đa 10 động cơ cho máy bay chiến đấu MiG-29 nhằm duy trì hoạt động của phi đội máy bay này cho đến khi máy bay F-16 mới đi vào hoạt động.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Bulgaria, thông tin về việc mời thầu đã được đăng tải trên Công báo đấu thầu công, với hạn chót nộp hồ sơ dự thầu vào ngày 1/9 tới. Quy trình đấu thầu lần này được tiến hành theo hình thức công khai, minh bạch, nhằm tìm kiếm nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm để thực hiện việc sửa chữa động cơ. Trước đó, cuộc đấu thầu được khởi động vào đầu năm nay đã thất bại do không có công ty nào nộp hồ sơ dự thầu.

bulgaria tim cach duy tri hoat dong cua phi doi mig-29 hinh anh 1
Ảnh minh họa-Theo bnrnews.bg

Bộ trưởng Quốc phòng Stoyanov nhấn mạnh, mục tiêu của Bulgaria không phải là mở rộng phi đội MiG-29, mà nhằm đảm bảo nguồn linh kiện cần thiết để duy trì hoạt động của những máy bay hiện có và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận trong khuôn khổ NATO. Bulgaria không có kế hoạch xây dựng một phi đội hoàn chỉnh hay mua thêm máy bay MiG-29 mới, tuy nhiên cần có phụ tùng thay thế đầy đủ để các phương tiện này tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Về tình trạng thiếu hụt linh kiện, Bộ trưởng Stoyanov khẳng định, việc thiếu các linh kiện và cụm phụ tùng hiện tại chưa ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của Không quân Bulgaria. Các hoạt động tuần tra và bảo vệ không phận vẫn được duy trì. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đang nỗ lực để duy trì khả năng hoạt động an toàn của phi đội MiG-29, tránh các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai, đặc biệt khi các máy bay này đã trải qua nhiều năm phục vụ.

Trước đó, Sofia đã đặt mua 16 máy bay chiến đấu F-16 Block 70 từ Mỹ trong hai đợt. Lô máy bay đầu tiên đã được giao vào năm 2025, tuy nhiên việc giao 8 máy bay còn lại đã bị trì hoãn so với kế hoạch ban đầu. Trong khoảng thời gian chờ đợi toàn bộ phi đội F-16 đi vào hoạt động đầy đủ, Bulgaria buộc phải tiếp tục sử dụng các máy bay MiG-29 hiện có để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận quốc gia và đóng góp vào hệ thống phòng không chung của NATO./.

Như Hoa/VOV-Praha
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