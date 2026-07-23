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Quốc hội Bulgaria phê duyệt việc triển khai máy bay Mỹ tại căn cứ Bezmer

Thứ Năm, 09:20, 23/07/2026
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VOV.VN - Ngày 22/7, Quốc hội Bulgaria đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép triển khai tạm thời máy bay tiếp nhiên liệu và nhân viên quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Bezmer của nước này.

Động thái trên được thực hiện nhằm hỗ trợ các hoạt động của Mỹ ở Trung Đông sau khi Sofia nhận được yêu cầu ngoại giao chính thức từ Washington. Nghị quyết được thông qua ở lần bỏ phiếu cuối cùng với 139 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Các đảng GERB, Bulgaria Dân chủ và Chúng ta Tiếp tục Thay đổi không tham gia cuộc bỏ phiếu lần cuối này.

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Quốc hội Bulgaria phê duyệt việc triển khai máy bay Mỹ tại căn cứ Bezmer. Ảnh: Reuters

Nghị quyết cho phép triển khai tạm thời tối đa 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135, tối đa 250 quân nhân Mỹ cùng vũ khí, đạn dược cá nhân và các thiết bị sân bay cần thiết tại căn cứ Không quân Bezmer của Bulgaria từ ngày 24/7 đến ngày 1/10/2026.

Phát biểu trước khi nghị quyết được thông qua, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho biết, đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Bulgaria. Việc triển khai này không làm suy yếu chủ quyền quốc gia bởi Quốc hội vẫn giữ quyền phê duyệt số lượng máy bay, nhân sự và thời gian lưu trú.

Bộ trưởng Stoyanov cũng nhấn mạnh, các máy bay của Mỹ chỉ phục vụ mục đích tiếp nhiên liệu trên không và hỗ trợ hậu cần, không phải nhiệm vụ chiến đấu và không có hệ thống vũ khí tấn công nào được triển khai trên lãnh thổ Bulgaria. Sự hiện diện tạm thời này không đưa Bulgaria trở thành bên tham gia của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong khi đó, Thủ tướng Rumen Radev khẳng định, đề xuất hiện tại thuộc phạm vi Hiệp định Hợp tác Quốc phòng năm 2006 giữa Bulgaria và Mỹ. Bulgaria sẽ không cho phép lãnh thổ bị sử dụng cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông. Việc triển khai chỉ nhằm mục đích hậu cần và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không bên ngoài không phận nước này.

Tuyên bố của Thủ tướng Radev được đưa ra trong bối cảnh, trước đó Iran đã gửi công hàm chính thức cảnh báo Bulgaria về việc cho phép triển khai máy bay quân sự Mỹ tại Căn cứ không quân Bezmer. Đáp lại công hàm, Bộ Ngoại giao Bulgaria nhấn mạnh, nước này đang hành động phù hợp với các nghĩa vụ theo Hiệp ước với đồng minh Mỹ và không có bất kỳ hành động thù địch nào chống lại Iran.

Như Hoa/VOV-Praha
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