Bulgaria và Romania cam kết thúc đẩy các biện pháp chống UAV ở Biển Đen

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Romania Nicusor Dan, Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova cho biết, hai nước sẽ kêu gọi đưa vấn đề an ninh Biển Đen vào chương trình nghị sự như một phần đặc biệt trong cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong thúc đẩy các biện pháp chống máy bay không người lái (UAV) tại Biển Đen sau hàng loạt vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tàu thương mại thời gian gần đây.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Reuters)

Về phía Romania, Tổng thống Nicusor Dan cho biết, ông đã có cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Iotova về vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đen ngoài khơi bờ biển Bulgaria, cũng như các sự cố khác ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và cơ sở hạ tầng trong vùng biển Romania. Theo ông Nicusor Dan, những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này là hậu quả trực tiếp của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các hoạt động này không chỉ đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hóa trong khu vực mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nông sản thiết yếu cho các châu lục khác. Do đó, hai nước đã nhất trí hợp tác chặt chẽ về các biện pháp bảo vệ giao thông hàng hải, cũng như phối hợp để chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại trên Biển Đen.

Cam kết của các nhà lãnh đạo Bulgaria và Romania được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây tại khu vực Biển Đen liên tiếp diễn ra các vụ việc đe dọa đến an toàn hàng hải và hoạt động thương mại trên tuyến vận tải quan trọng này. Trước đó, ngày 13/10, UAV đã tấn công hai cn tàu trên Biển Đen ở vùng biển ngoài khơi Bulgaria, khiến một chiếc bị chìm và buộc phải triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Chính phủ Bulgaria đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ EU và NATO để điều tra vụ tấn công này. Ngoài ra, ngày 6/10, hai tàu thương mại khác cũng bị tấn công trên Biển Đen, trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria.