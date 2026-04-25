Hy Lạp là quốc gia đầu tiên của EU thay đổi quy định về kiểm tra sinh trắc học

Quyết định này được đưa ra, sau khi Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES) mới của EU gây ra cảnh hỗn loạn tại nhiều sân bay châu Âu, bao gồm cả vụ việc nghiêm trọng khiến nhiều hành khách đến Manchester bị mắc kẹt.

Theo các nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các quốc gia thành viên có thể tạm dừng việc kiểm tra theo quy định mới, nếu tình trạng xếp hàng trở nên quá tải. Nhiều hành khách đã gặp phải tình trạng xử lý thủ tục chậm trễ, với thời gian chờ đợi từ 3 - 4 giờ tại nhiều địa điểm ở Hy Lạp, Pháp, Đức, Italia. Việc thiếu hụt thiết bị quét sinh trắc học và nhân sự dẫn đến tình trạng chậm chễ không thể kiểm soát ở nhiều sân bay châu Âu.

Khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh váo Hy Lạp - Ảnh minh họa: Evaairways

Việc đưa ra những thay đổi đáng kể trong áp dụng quy định về xuất nhập cảnh của Hy Lạp, nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi và đảm bảo trải nghiệm cho hàng triệu du khách Anh, dự kiến là nguồn thu đáng kể đến các đảo và thành phố của nước này trong mùa hè 2026.

Bà Eleni Skarveli, Giám đốc Tổ chức Du lịch Quốc gia Hy Lạp tại Anh nhấn mạnh, quyết định này sẽ đảm bảo trải nghiệm nhập cảnh vào Hy Lạp suôn sẻ, hiệu quả hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi cũng như tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay.