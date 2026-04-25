  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hy Lạp là quốc gia đầu tiên của EU thay đổi quy định về kiểm tra sinh trắc học

Thứ Bảy, 05:57, 25/04/2026
VOV.VN - Ngày 24/4, truyền thông Hy Lạp đưa tin, nước này đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Schengen tạm dừng việc kiểm tra sinh trắc học của EU như kiểm tra dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt đối với khách du lịch Anh.

Quyết định này được đưa ra, sau khi Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES) mới của EU gây ra cảnh hỗn loạn tại nhiều sân bay châu Âu, bao gồm cả vụ việc nghiêm trọng khiến nhiều hành khách đến Manchester bị mắc kẹt.

Theo các nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các quốc gia thành viên có thể tạm dừng việc kiểm tra theo quy định mới, nếu tình trạng xếp hàng trở nên quá tải. Nhiều hành khách đã gặp phải tình trạng xử lý thủ tục chậm trễ, với thời gian chờ đợi từ 3 - 4 giờ tại nhiều địa điểm ở Hy Lạp, Pháp, Đức, Italia. Việc thiếu hụt thiết bị quét sinh trắc học và nhân sự dẫn đến tình trạng chậm chễ không thể kiểm soát ở nhiều sân bay châu Âu.

Khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh váo Hy Lạp - Ảnh minh họa: Evaairways

Việc đưa ra những thay đổi đáng kể trong áp dụng quy định về xuất nhập cảnh của Hy Lạp, nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi và đảm bảo trải nghiệm cho hàng triệu du khách Anh, dự kiến là nguồn thu đáng kể đến các đảo và thành phố của nước này trong mùa hè 2026.

Bà Eleni Skarveli, Giám đốc Tổ chức Du lịch Quốc gia Hy Lạp tại Anh nhấn mạnh, quyết định này sẽ đảm bảo trải nghiệm nhập cảnh vào Hy Lạp suôn sẻ, hiệu quả hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi cũng như tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay.

Hải Đăng/VOV-Praha
Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete
Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete

VOV.VN - Ngày 14/4, giới chức Hy Lạp cho biết, trong 2 ngày qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu hơn 300 người di cư, chủ yếu đến từ các nước Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan, trong bối cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm từ Libya sang châu Âu ngày càng trở nên phổ biến.

VOV.VN - Ngày 14/4, giới chức Hy Lạp cho biết, trong 2 ngày qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu hơn 300 người di cư, chủ yếu đến từ các nước Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan, trong bối cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm từ Libya sang châu Âu ngày càng trở nên phổ biến.

Hy Lạp cải tổ nội các sau khi các bộ trưởng từ chức vì bê bối trợ cấp nông nghiệp
Hy Lạp cải tổ nội các sau khi các bộ trưởng từ chức vì bê bối trợ cấp nông nghiệp

VOV.VN - Ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã cải tổ nội các sau khi 3 Bộ trưởng từ chức trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này.

VOV.VN - Ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã cải tổ nội các sau khi 3 Bộ trưởng từ chức trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này.

Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp
Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp

VOV.VN - Truyền thông Hy Lạp đưa tin, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng chín lần vi phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở vùng biển Aegean phía Đông Bắc và Đông Nam nước này.

VOV.VN - Truyền thông Hy Lạp đưa tin, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng chín lần vi phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở vùng biển Aegean phía Đông Bắc và Đông Nam nước này.

