Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Pháp chính thức khỏi bệnh và xuất viện

Trong một thông cáo, Bộ Y tế Pháp nhấn mạnh bệnh nhân Ebola này là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức Alima, di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo đến Paris vào ngày 23/6. Ngay khi hạ cánh với triệu chứng đau đầu, ông đã lập tức được cách ly và chuyển đến bệnh viện điều trị theo quy trình nghiêm ngặt.

Virus Ebola. Ảnh: CDC.

Nhờ hệ thống phản ứng nhanh, bệnh nhân đã không chuyển biến nặng. Đồng thời, 5 người tiếp xúc gần trên chuyến bay cũng đã được xác định và cách ly tại nhà trong 21 ngày.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân "hầu như không có triệu chứng" nghiêm trọng. Sau hai lần xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính, ông được xác nhận đã khỏi bệnh hoàn toàn và được xuất viện vào ngày thứ Bảy, 4/7, sau hơn 10 ngày điều trị.

Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán trực tiếp tại Pháp và là ca đầu tiên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát này. Đáng chú ý, bệnh nhân nhiễm chủng virus Bundibugyo, chủng hiện đang ảnh hưởng đến Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo nhưng chưa có vắc-xin hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dịch bệnh đã khiến ít nhất 452 người tử vong và đang tiếp tục lan rộng sang các thành phố lớn như Kisangani. Dù vậy, các chuyên gia đánh giá nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức thấp do virus có khả năng lây nhiễm tương đối hạn chế. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo quốc tế và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng để phát triển phương pháp điều trị.