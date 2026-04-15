Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc

“Cuộc chiến này đã rất gần kết thúc”, ông nói, đồng thời tuyên bố rằng nếu Mỹ không hành động như vừa qua thì Iran sẽ có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Hôm 13/4, ông Trump đã thiết lập lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng của Iran, đánh dấu một sự leo thang mới của cuộc xung đột sau khi Mỹ đồng ý ngừng ném bom Iran vào tuần trước.

Mặc dù nói rằng chiến tranh đang gần kết thúc, ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ vẫn chưa xong việc. “Nếu tôi rút lui ngay bây giờ, họ sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước đó. Và chúng ta vẫn chưa xong việc. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã tiến hành đàm phán trực tiếp với các quan chức Iran vào cuối tuần qua tại Pakistan về chương trình hạt nhân Iran và hoạt động làm giàu urani của Tehran.

Các cuộc đàm phán được cho là không đạt được bước đột phá nào, mặc dù ông Vance hôm 13/4 cho biết “đã có nhiều tiến triển” và Iran nắm giữ vai trò quyết định trong những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột.