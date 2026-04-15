Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc

Thứ Tư, 08:56, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sắp kết thúc. .

“Cuộc chiến này đã rất gần kết thúc”, ông nói, đồng thời tuyên bố rằng nếu Mỹ không hành động như vừa qua thì Iran sẽ có vũ khí hạt nhân.

tong thong my trump cuoc chien iran sap ket thuc hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Hôm 13/4, ông Trump đã thiết lập lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng của Iran, đánh dấu một sự leo thang mới của cuộc xung đột sau khi Mỹ đồng ý ngừng ném bom Iran vào tuần trước.

Mặc dù nói rằng chiến tranh đang gần kết thúc, ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ vẫn chưa xong việc. “Nếu tôi rút lui ngay bây giờ, họ sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước đó. Và chúng ta vẫn chưa xong việc. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã tiến hành đàm phán trực tiếp với các quan chức Iran vào cuối tuần qua tại Pakistan về chương trình hạt nhân Iran và hoạt động làm giàu urani của Tehran.

Các cuộc đàm phán được cho là không đạt được bước đột phá nào, mặc dù ông Vance hôm 13/4 cho biết “đã có nhiều tiến triển” và Iran nắm giữ vai trò quyết định trong những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ tin rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận bất chấp sự hoài nghi

VOV.VN - Ông Vance - người đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với phía Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua - cho biết ông tin rằng những người ngồi đối diện mình ở Islamabad “muốn đạt được một thỏa thuận”, bất chấp hàng thập kỷ “mất lòng tin” giữa Mỹ và Iran.

VOV.VN - Ông Vance - người đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với phía Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua - cho biết ông tin rằng những người ngồi đối diện mình ở Islamabad “muốn đạt được một thỏa thuận”, bất chấp hàng thập kỷ “mất lòng tin” giữa Mỹ và Iran.

Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh mà CNN đã xem xét, Iran đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ chặn lối vào các căn cứ tên lửa ngầm của nước này trong thời gian ngừng bắn. Trong các hình ảnh, có thể thấy các máy xúc đang xúc đổ các mảnh vụn từ các đường hầm bị chặn và chất lên các xe tải chở rác gần đó.

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh mà CNN đã xem xét, Iran đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ chặn lối vào các căn cứ tên lửa ngầm của nước này trong thời gian ngừng bắn. Trong các hình ảnh, có thể thấy các máy xúc đang xúc đổ các mảnh vụn từ các đường hầm bị chặn và chất lên các xe tải chở rác gần đó.

Phó Tổng thống Mỹ Vance dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với Iran

VOV.VN - Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến ​​sẽ dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với các quan chức Iran nếu các cuộc thương lượng dẫn đến một cuộc gặp mặt trực tiếp khác trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới.

VOV.VN - Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến ​​sẽ dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với các quan chức Iran nếu các cuộc thương lượng dẫn đến một cuộc gặp mặt trực tiếp khác trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới.

