Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Italy Meloni leo thang hôm 14/4 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai chỉ trích một trong những đồng minh thân cận nhất của mình ở châu Âu, cáo buộc bà thiếu "can đảm" và không ủng hộ nỗ lực của Washington chống lại Tehran.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của nhật báo Corriere della Sera (Italy), ông Trump gọi bà Meloni là “không thể chấp nhận được” và nói ông “bị sốc” trước lập trường của bà, theo bản tiếng Anh của tờ báo này.

Căng thẳng càng thêm gay gắt khi Thủ tướng Meloni chỉ trích những phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump nhắm vào Giáo hoàng Leo XIV, mà bà gọi là “không thể chấp nhận được”, khiến ông Trump đáp trả rằng “chính bà mới là người không thể chấp nhận được”. Trước đó, ông Trump chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại”.

Ông Trump còn đi xa hơn, cáo buộc bà Meloni dựa dẫm vào Mỹ trong khi từ chối hành động.

“Họ phụ thuộc vào Donald Trump này để giữ cho nó mở cửa”, ông Trump nói, đề cập tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz.

Sự thay đổi của Thủ tướng Meloni phản ánh điều mà các nhà phân tích mô tả là một sự tái định vị chính trị rộng lớn hơn của Italy, khi hậu quả kinh tế của chiến tranh, đặc biệt là chi phí năng lượng tăng cao, đang đè nặng lên nền kinh tế của Italy vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Ngoại trưởng Italy, Antonio Tajani, đã bảo vệ bà Meloni, tái khẳng định liên minh của Italy với Mỹ nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng sự hợp tác phải dựa trên “lòng trung thành, sự tôn trọng và sự thẳng thắn lẫn nhau”.