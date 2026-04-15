中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran

Thứ Tư, 08:43, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích đồng minh thân cận là Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, nói rằng bà Melni đang làm Mỹ thất vọng trong vấn đề Iran.

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Italy Meloni leo thang hôm 14/4 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai chỉ trích một trong những đồng minh thân cận nhất của mình ở châu Âu, cáo buộc bà thiếu "can đảm" và không ủng hộ nỗ lực của Washington chống lại Tehran.

my chi trich dong minh italy da khong ho tro cuoc chien o iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của nhật báo Corriere della Sera (Italy), ông Trump gọi bà Meloni là “không thể chấp nhận được” và nói ông “bị sốc” trước lập trường của bà, theo bản tiếng Anh của tờ báo này.

Căng thẳng càng thêm gay gắt khi Thủ tướng Meloni chỉ trích những phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump nhắm vào Giáo hoàng Leo XIV, mà bà gọi là “không thể chấp nhận được”, khiến ông Trump đáp trả rằng “chính bà mới là người không thể chấp nhận được”. Trước đó, ông Trump chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại”.

Ông Trump còn đi xa hơn, cáo buộc bà Meloni dựa dẫm vào Mỹ trong khi từ chối hành động.

“Họ phụ thuộc vào Donald Trump này để giữ cho nó mở cửa”, ông Trump nói, đề cập tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz.

Sự thay đổi của Thủ tướng Meloni phản ánh điều mà các nhà phân tích mô tả là một sự tái định vị chính trị rộng lớn hơn của Italy, khi hậu quả kinh tế của chiến tranh, đặc biệt là chi phí năng lượng tăng cao, đang đè nặng lên nền kinh tế của Italy vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Ngoại trưởng Italy, Antonio Tajani, đã bảo vệ bà Meloni, tái khẳng định liên minh của Italy với Mỹ nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng sự hợp tác phải dựa trên “lòng trung thành, sự tôn trọng và sự thẳng thắn lẫn nhau”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Mỹ chỉ trích Italy Trump Meloni cuộc chiến Iran Rome không hỗ trợ Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

VOV.VN - Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói “không” với Mỹ về vấn đề Iran

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lần đầu công khai bày tỏ bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cách tiếp cận của châu Âu đối với cuộc chiến Iran, cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ