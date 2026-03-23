Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz

Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Nhật Bản, tại cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ diễn ra ngày 20/3 tại Washington, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chỉ nêu quan điểm về tình hình Iran, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm khôi phục ổn định.

Về việc phái tàu chiến đến Eo biển Hormuz, bà Takaichi nêu rõ những rào cản pháp lý của Nhật Bản trong việc triển khai lực lượng ra nước ngoài, đồng thời cho biết “sẽ chỉ làm những gì có thể trong khuôn khổ pháp luật Nhật Bản”.

Trong cuộc họp báo ngày 23/3, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, tái khẳng định lập trường này khi cho biết: “Donald Trump có yêu cầu Nhật Bản đóng góp cho việc bảo đảm an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, nhưng thực tế Nhật Bản không đưa ra bất kỳ cam kết nào”.

Bộ trưởng Kihara nhấn mạnh: “Về việc tình hình hiện nay có liên quan đến lợi ích sống còn của Nhật Bản hay không, Chính phủ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến và đánh giá kịp thời. Cho đến nay, lập trường này không thay đổi”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cũng khẳng định: “Nhật Bản chưa có bất kỳ quyết định hay kế hoạch nào liên quan đến việc cử Lực lượng Phòng vệ ra nước ngoài”, kể cả sau khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn.