Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz

Thứ Hai, 16:44, 23/03/2026
VOV.VN - Liên quan đến những đồn đoán về việc Nhật Bản đã đưa ra một số cam kết liên quan đến việc đảm bảo an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ vừa diễn ra, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận.

Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Nhật Bản, tại cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ diễn ra ngày 20/3 tại Washington, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chỉ nêu quan điểm về tình hình Iran, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm khôi phục ổn định.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu.Ảnh: VOV Tokyo

Về việc phái tàu chiến đến Eo biển Hormuz, bà Takaichi nêu rõ những rào cản pháp lý của Nhật Bản trong việc triển khai lực lượng ra nước ngoài, đồng thời cho biết “sẽ chỉ làm những gì có thể trong khuôn khổ pháp luật Nhật Bản”.

Trong cuộc họp báo ngày 23/3, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, tái khẳng định lập trường này khi cho biết: “Donald Trump có yêu cầu Nhật Bản đóng góp cho việc bảo đảm an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, nhưng thực tế Nhật Bản không đưa ra bất kỳ cam kết nào”.

Bộ trưởng Kihara nhấn mạnh: “Về việc tình hình hiện nay có liên quan đến lợi ích sống còn của Nhật Bản hay không, Chính phủ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến và đánh giá kịp thời. Cho đến nay, lập trường này không thay đổi”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cũng khẳng định: “Nhật Bản chưa có bất kỳ quyết định hay kế hoạch nào liên quan đến việc cử Lực lượng Phòng vệ ra nước ngoài”, kể cả sau khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tuấn Nhật-Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz
VOV.VN - Bahrain đã cùng các quốc gia EU, Nhật Bản và Canada bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước của quốc gia vùng Vịnh này đưa tin hôm 20/3.

Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz
Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã gia tăng sức ép lên các đồng minh và đối tác quốc tế, kêu gọi NATO, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia giải tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran đóng cửa tuyến đường này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Gunma (Nhật Bản)
Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Gunma (Nhật Bản)

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa 21/3, một đám cháy rừng đã bùng phát tại khu vực Ueno thuộc tỉnh Gunma – miền Trung Nhật Bản và vẫn đang tiếp tục lan rộng.  

