Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn trên CBS News ngày 11/5, ông Netanyahu khẳng định mục tiêu của Israel là đưa phần hỗ trợ tài chính quân sự từ Mỹ “về con số 0”.

“Tôi muốn giảm dần tới mức không còn hỗ trợ tài chính từ Mỹ trong hợp tác quân sự giữa hai nước”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn Israel giảm phụ thuộc vào quân sự Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Israel, mỗi năm Washington cung cấp khoảng 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự cho Tel Aviv. Mỹ cũng đã cam kết gói hỗ trợ quân sự trị giá 38 tỷ USD dành cho Israel giai đoạn 2018-2028. Dù vậy, ông cho rằng hiện là “thời điểm thích hợp” để điều chỉnh lại mối quan hệ tài chính giữa hai đồng minh thân cận.

“Tôi không muốn chờ Quốc hội Mỹ tiếp theo. Tôi muốn bắt đầu ngay từ bây giờ”, nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, viện trợ quân sự dành cho Israel luôn nhận được sự đồng thuận lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích nhằm vào Tel Aviv gia tăng đáng kể kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023.

Kết quả khảo sát của Pew Research công bố hồi tháng 3 cho thấy 60% người trưởng thành tại Mỹ có cái nhìn không thiện cảm với Israel, trong khi 59% cho biết ít hoặc không còn tin tưởng ông Benjamin Netanyahu trong các vấn đề quốc tế. Cả hai tỷ lệ này đều tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Netanyahu, sự suy giảm ủng hộ dành cho Israel tại Mỹ “gần như tương quan hoàn toàn” với sự bùng nổ của mạng xã hội. Ông cáo buộc một số quốc gia đã “thao túng” mạng xã hội theo cách gây bất lợi nghiêm trọng cho Israel, song khẳng định bản thân không ủng hộ kiểm duyệt thông tin.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Israel cũng đề cập tới cuộc xung đột với Iran, chiến sự đã kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế toàn cầu, đặc biệt là giá năng lượng. Theo ông, chỉ sau khi xung đột bùng phát, giới hoạch định quân sự Israel mới nhận ra đầy đủ mức độ rủi ro từ khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

“Phải mất một thời gian họ mới hiểu mức độ nghiêm trọng của nguy cơ này, và giờ thì họ đã hiểu”, ông nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel từ chối tiết lộ kế hoạch quân sự cụ thể hoặc mốc thời gian liên quan chiến dịch nhằm vào Iran.

Ông Netanyahu cho rằng nếu chính quyền Iran suy yếu hoặc bị lật đổ, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn tại Trung Đông có thể sụp đổ dây chuyền. “Nếu chế độ này thực sự suy yếu hoặc bị lật đổ, đó sẽ là dấu chấm hết cho Hezbollah, Hamas và có thể cả lực lượng Houthi, bởi toàn bộ cấu trúc mạng lưới lực lượng ủy nhiệm mà Iran xây dựng sẽ sụp đổ”, ông nhận định.

Khi được hỏi liệu việc thay đổi chính quyền Iran có khả thi hay không, ông Benjamin Netanyahu đáp: “Có thể, nhưng không có gì được đảm bảo”.