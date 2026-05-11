中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

Thứ Hai, 11:14, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn trên CBS News ngày 11/5, ông Netanyahu khẳng định mục tiêu của Israel là đưa phần hỗ trợ tài chính quân sự từ Mỹ “về con số 0”.

“Tôi muốn giảm dần tới mức không còn hỗ trợ tài chính từ Mỹ trong hợp tác quân sự giữa hai nước”, ông Netanyahu nói.

thu tuong netanyahu israel se cham dut su phu thuoc vao vien tro quan su cua my hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn Israel giảm phụ thuộc vào quân sự Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Israel, mỗi năm Washington cung cấp khoảng 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự cho Tel Aviv. Mỹ cũng đã cam kết gói hỗ trợ quân sự trị giá 38 tỷ USD dành cho Israel giai đoạn 2018-2028. Dù vậy, ông cho rằng hiện là “thời điểm thích hợp” để điều chỉnh lại mối quan hệ tài chính giữa hai đồng minh thân cận.

“Tôi không muốn chờ Quốc hội Mỹ tiếp theo. Tôi muốn bắt đầu ngay từ bây giờ”, nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, viện trợ quân sự dành cho Israel luôn nhận được sự đồng thuận lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích nhằm vào Tel Aviv gia tăng đáng kể kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023.

Kết quả khảo sát của Pew Research công bố hồi tháng 3 cho thấy 60% người trưởng thành tại Mỹ có cái nhìn không thiện cảm với Israel, trong khi 59% cho biết ít hoặc không còn tin tưởng ông Benjamin Netanyahu trong các vấn đề quốc tế. Cả hai tỷ lệ này đều tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Netanyahu, sự suy giảm ủng hộ dành cho Israel tại Mỹ “gần như tương quan hoàn toàn” với sự bùng nổ của mạng xã hội. Ông cáo buộc một số quốc gia đã “thao túng” mạng xã hội theo cách gây bất lợi nghiêm trọng cho Israel, song khẳng định bản thân không ủng hộ kiểm duyệt thông tin.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Israel cũng đề cập tới cuộc xung đột với Iran, chiến sự đã kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế toàn cầu, đặc biệt là giá năng lượng. Theo ông, chỉ sau khi xung đột bùng phát, giới hoạch định quân sự Israel mới nhận ra đầy đủ mức độ rủi ro từ khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

“Phải mất một thời gian họ mới hiểu mức độ nghiêm trọng của nguy cơ này, và giờ thì họ đã hiểu”, ông nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel từ chối tiết lộ kế hoạch quân sự cụ thể hoặc mốc thời gian liên quan chiến dịch nhằm vào Iran.

Ông Netanyahu cho rằng nếu chính quyền Iran suy yếu hoặc bị lật đổ, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn tại Trung Đông có thể sụp đổ dây chuyền. “Nếu chế độ này thực sự suy yếu hoặc bị lật đổ, đó sẽ là dấu chấm hết cho Hezbollah, Hamas và có thể cả lực lượng Houthi, bởi toàn bộ cấu trúc mạng lưới lực lượng ủy nhiệm mà Iran xây dựng sẽ sụp đổ”, ông nhận định.

Khi được hỏi liệu việc thay đổi chính quyền Iran có khả thi hay không, ông Benjamin Netanyahu đáp: “Có thể, nhưng không có gì được đảm bảo”.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Israel quan hệ đồng minh Mỹ Israel xung đột Gaza chiến sự Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran
Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Thủ tướng Israel Netanyahu nói chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn chưa kết thúc”.

Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Thủ tướng Israel Netanyahu nói chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn chưa kết thúc”.

Israel tuyên bố chưa kết thúc xung đột, Iran đe dọa đáp trả tàu chiến Anh - Pháp
Israel tuyên bố chưa kết thúc xung đột, Iran đe dọa đáp trả tàu chiến Anh - Pháp

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Iran hôm qua (10/5) cảnh báo việc Pháp và Anh gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz là bước leo thang có thể khiến khủng hoảng gia tăng.

Israel tuyên bố chưa kết thúc xung đột, Iran đe dọa đáp trả tàu chiến Anh - Pháp

Israel tuyên bố chưa kết thúc xung đột, Iran đe dọa đáp trả tàu chiến Anh - Pháp

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Iran hôm qua (10/5) cảnh báo việc Pháp và Anh gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz là bước leo thang có thể khiến khủng hoảng gia tăng.

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza
Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ