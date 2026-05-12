  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon

Thứ Ba, 21:42, 12/05/2026
VOV.VN - Quân đội Israel hôm 12/5 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền Nam Lebanon, nơi các cuộc đấu súng với lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, các binh sĩ đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực sông Litani và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực.

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các khu phức hợp của Hezbollah, các tuyến đường hầm chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa, tấn công hơn 100 mục tiêu của lực lượng này, tiêu diệt hàng chục tay súng trong các cuộc giao tranh tầm gần, với sự hỗ trợ của không quân.

Một vụ nổ do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắn sang phía Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel xác nhận một vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay của không quân nước này nhưng không thành công, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán mới tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon.

Theo giới chức Lebanon, 380 người tại nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 16/4, trong đó có 22 trẻ em và 39 phụ nữ.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt
VOV.VN - Giới truyền thông hiện đang có nhiều đồn đoán xung quanh bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng xung đột vũ trang Nga - Ukraine sắp bước vào hồi kết thúc.

Mỹ phô diễn tàu ngầm hạt nhân, Iran triển khai "lá chắn vô hình" tại Hormuz

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông.

Pakistan bác bỏ thông tin "gây hiểu nhầm" của truyền thông Mỹ về máy bay Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (12/5) đã bác bỏ thông tin của một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng nước này cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng căn cứ không quân Nur Khan. Phía Pakistan khẳng định các thông tin này mang tính suy đoán, gây hiểu nhầm và không phản ánh đúng bản chất vấn đề.

