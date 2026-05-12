Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon

Theo tuyên bố của quân đội Israel, các binh sĩ đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực sông Litani và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực.

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các khu phức hợp của Hezbollah, các tuyến đường hầm chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa, tấn công hơn 100 mục tiêu của lực lượng này, tiêu diệt hàng chục tay súng trong các cuộc giao tranh tầm gần, với sự hỗ trợ của không quân.

Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel xác nhận một vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay của không quân nước này nhưng không thành công, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán mới tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon.

Theo giới chức Lebanon, 380 người tại nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 16/4, trong đó có 22 trẻ em và 39 phụ nữ.