Các cuộc tấn công tiếp diễn khi Israel và Lebanon chuẩn bị đàm phán ngừng bắn

Theo Cơ quan An ninh Nhà nước Lebanon, một trong nhiều cuộc tấn công của Israel vào khu vực Nabatiyeh ở miền Nam Lebanon trong hôm qua, đã khiến 13 nhân viên an ninh thiệt mạng. Truyền thông Lebanon đã đưa tin về một loạt các cuộc tấn công dữ dội vào Nabatiyeh, khiến trụ sở của cơ quan an ninh Lebanon tại khu vực này thiệt hại nặng nề.

Tên lửa của Israel bắn trúng Thủ đô Beirut, Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Israel tại thành phố cảnh Haifa đêm ngày 9/4 và căn cứ hải quân Ashdod trong hôm qua. Còn theo thông báo của quân đội Israel, Hezbollah đã bắn 40 tên lửa trong các vụ tấn công này, gây ra một số thiệt hại.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem hôm qua tuyên bố lực lượng này sẽ kháng cự đến cùng, cho biết Israel đã thất bại trên chiến trường và không thể thực hiện cuộc đổ bộ mà nước này đã nhiều lần tuyên bố, đồng thời kêu gọi chính phủ Lebanon không nhượng bộ trước các cuộc đàm phán với Israel.

Về cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, Đại sứ Lebanon tại Mỹ, Nada Hamadeh Moawad và người đồng cấp Israel, Yechiel Leiter, hôm qua đã có cuộc điện đàm ban đầu với sự tham gia của đặc phái viên Mỹ tại Lebanon, Michel Issa.

Sau cuộc điện đàm, Văn phòng Tổng thống Lebanon cho biết hai bên nhất trí tổ chức cuộc gặp đầu tiên vào ngày 14/4 tới, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.