Iran nêu 2 điều kiện để bắt đầu đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 cho biết hai biện pháp đã được nhất trí trước đó, lệnh ngừng bắn ở Lebanon và việc trả lại các tài sản bị phong tỏa của Iran, phải được thực hiện trước khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bắt đầu.

Trong một bài đăng trên X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh các bước này là một phần của các cam kết giữa các bên. Ông Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo rằng các cuộc đàm phán không nên bắt đầu cho đến khi hai biện pháp được thực hiện đầy đủ, trong bối cảnh tranh chấp ngày càng gia tăng về các điều khoản ngừng bắn và các cuộc xung đột tiếp diễn ở Lebanon.

Yêu cầu giải phóng các tài sản bị phong tỏa là một vấn đề thường xuyên được nêu ra trong các cuộc đàm phán trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên được Iran đưa ra như một trong những điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán ngừng bắn sắp tới.