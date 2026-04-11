Iran tiếp tục nhắc lại yêu cầu phải có Lebanon trong lệnh ngừng bắn

Thứ Bảy, 05:38, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán lịch sử diễn ra hôm nay tại Pakistan, giới chức Iran tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải có Lebanon trong lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.

Động thái được ông Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội, trưởng phái đoàn đàm phán Iran đưa ra tối qua, trong thông điệp trên mạng xã hội X, ngay trước khi các cuộc đối thoại Mỹ-Iran được tổ chức tại Islamabad, Pakistan. Ông Baqer Qalibaf nêu rõ hai trong số các biện pháp đã được thống nhất trong lệnh ngừng bắn 2 tuần nhưng vẫn chưa được thực hiện trên thực địa là dừng giao tranh ở Lebanon và dỡ bỏ phong tỏa đối với tài sản của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh thời gian sắp hết và các cuộc đối thoại sẽ chỉ bắt đầu nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran.

Ông Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội, trưởng phái đoàn đàm phán Iran. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh đại diện Mỹ và Iran dự kiến bắt đầu cuộc đối thoại ngừng tổ chức tại Pakistan trong ngày hôm nay. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối qua xác nhận các lãnh đạo của cả Mỹ và Iran tham gia tiến trình này.

Trước đó, trong thông báo công bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sáng sớm ngày 8/4, Thủ tướng Pakistan khẳng định việc dừng giao tranh áp dụng với cả Lebanon. Tuy nhiên, giới chức Israel và Mỹ đã đưa ra thông điệp ngược lại, nhấn mạnh rằng Lebanon không nằm trong lệnh ngừng bắn. Đáng chú ý, ngay trong ngày 8/4, không quân Israel đã tiến hành chiến dịch tập kích dữ dội nhất kể từ đầu chiến sự vào Lebanon. Các cuộc tấn công khiến tổng cộng 357 người chết và hơn 1.000 người bị thương, gây sốc với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Về tình hình tại vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng Kuwait hôm qua thông báo trong 24h trước đó, không quân nước này đã phát hiện và đánh chặn tổng cộng 7 máy bay không người lái của Iran xâm nhập không phận Kuwait. Đại tá Saud Al-Atwan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết các cuộc tấn nhắm vào một số cơ sở của Vệ binh Quốc gia Kuwait và khiến một số nhân sự bị thương.

Thông tin chưa được phía Iran xác nhận.

Iran nêu 2 điều kiện để bắt đầu đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán tại Pakistan, các cuộc đàm phán với Mỹ không thể bắt đầu cho đến khi Washington đáp ứng hai điều kiện then chốt.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán
Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa lên chuyên cơ Không lực Hai, khởi hành tới Islamabad, Pakistan - nơi ông sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán quan trọng với phía Iran.

Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran
Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran

VOV.VN - Nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn, khi bất đồng về mặt trận Lebanon và các diễn biến leo thang trên thực địa làm xói mòn nền tảng của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel
Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

VOV.VN - Giới chức y tế Iran công bố số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhằm vào nước này trong hơn một tháng xung đột vừa qua đã vượt 3.000 người, cao gấp ba lần so với cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

