Iran tiếp tục nhắc lại yêu cầu phải có Lebanon trong lệnh ngừng bắn

Động thái được ông Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội, trưởng phái đoàn đàm phán Iran đưa ra tối qua, trong thông điệp trên mạng xã hội X, ngay trước khi các cuộc đối thoại Mỹ-Iran được tổ chức tại Islamabad, Pakistan. Ông Baqer Qalibaf nêu rõ hai trong số các biện pháp đã được thống nhất trong lệnh ngừng bắn 2 tuần nhưng vẫn chưa được thực hiện trên thực địa là dừng giao tranh ở Lebanon và dỡ bỏ phong tỏa đối với tài sản của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh thời gian sắp hết và các cuộc đối thoại sẽ chỉ bắt đầu nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran.

Ông Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội, trưởng phái đoàn đàm phán Iran. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh đại diện Mỹ và Iran dự kiến bắt đầu cuộc đối thoại ngừng tổ chức tại Pakistan trong ngày hôm nay. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối qua xác nhận các lãnh đạo của cả Mỹ và Iran tham gia tiến trình này.

Trước đó, trong thông báo công bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sáng sớm ngày 8/4, Thủ tướng Pakistan khẳng định việc dừng giao tranh áp dụng với cả Lebanon. Tuy nhiên, giới chức Israel và Mỹ đã đưa ra thông điệp ngược lại, nhấn mạnh rằng Lebanon không nằm trong lệnh ngừng bắn. Đáng chú ý, ngay trong ngày 8/4, không quân Israel đã tiến hành chiến dịch tập kích dữ dội nhất kể từ đầu chiến sự vào Lebanon. Các cuộc tấn công khiến tổng cộng 357 người chết và hơn 1.000 người bị thương, gây sốc với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Về tình hình tại vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng Kuwait hôm qua thông báo trong 24h trước đó, không quân nước này đã phát hiện và đánh chặn tổng cộng 7 máy bay không người lái của Iran xâm nhập không phận Kuwait. Đại tá Saud Al-Atwan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết các cuộc tấn nhắm vào một số cơ sở của Vệ binh Quốc gia Kuwait và khiến một số nhân sự bị thương.

Thông tin chưa được phía Iran xác nhận.