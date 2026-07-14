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Các nước EU thúc đẩy cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư

Thứ Ba, 08:47, 14/07/2026
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VOV.VN - Ngày 13/7, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas khẳng định tình hình hiện tại ở Bờ Tây là không thể chấp nhận được. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều thành viên EU bày tỏ sự ủng hộ với việc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây.

Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, nhấn mạnh dù đề xuất hạn chế thương mại với các khu định cư của Israel tại Bờ Tây nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất từ trước đến nay, nhưng Khối 27 vẫn chưa thể đạt được sự thống nhất tuyệt đối do những bất đồng sâu sắc trong quan điểm.

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Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas (Ảnh: Reuters)

Trong khi Ủy ban Châu Âu đã đưa ra nhiều phương án lựa chọn khác nhau, các thành viên lại có những phản ứng trái ngược. Một số quốc gia như Bỉ bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình đối với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, còn các nước như Ireland, Hà Lan và Tây Ban Nha thậm chí đã tự chủ động áp đặt các hạn chế thương mại riêng của họ đối với các khu định cư này. Ngược lại, một số quốc gia khác, điển hình là Cộng hòa Séc, lại kiên quyết phản đối việc thông qua lệnh cấm chung.

Để giải quyết sự bế tắc này và tìm kiếm một lập trường thống nhất, các đại diện của EU tại Brussels hiện đã được giao nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận, và một cuộc họp bất thường có thể sẽ được triệu tập trong thời gian tới.

Dù EU vẫn duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, các giao dịch kinh tế trực tiếp với các khu định cư ở Bờ Tây thực chất chỉ chiếm chưa đầy 1% tổng kim ngạch thương mại song phương, khiến các biện pháp hạn chế này chỉ mang tính chất biểu tượng chính trị mạnh mẽ hơn là gây ra tổn thất về mặt kinh tế.

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Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ nguy cơ nổ ra xung đột với Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vừa lên tiếng bác bỏ khả năng có thể nổ ra một cuộc xung đột vũ trang giữa nước này và Israel. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel đang trong tình trạng căng thẳng cao độ, xuất phát từ nhiều vấn đề.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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