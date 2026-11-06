Các nước Trung Âu khẳng định ủng hộ Ukraine và việc mở rộng EU

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống các nước V4 (gồm CH Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary diễn ra tại Trenčín, Slovakia, các tổng thống nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chính sách mở rộng EU và coi đây là một khoản đầu tư chiến lược vào hòa bình, an ninh và vị thế toàn cầu của châu Âu.

Từ trái sang phải, Tổng thống Hungary Andras Baka, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini, Tổng thống Séc Petr Pavel và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (Ảnh-Theo Tasr.sk)

Quá trình mở rộng phải tiếp tục được tiến hành công bằng, nghiêm ngặt và có thể dự đoán được. Dựa trên kinh nghiệm trải qua quá trình gia nhập EU, các nước V4 sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia ứng cử viên thông qua hợp tác thực tiễn và Quỹ Visegrad Quốc tế. Các tổng thống cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình gia nhập của Montenegro, đồng thời lưu ý, không có tình trạng gộp chung các quốc gia trong quá trình gia nhập như trường hợp Moldova và Ukraine, bởi mỗi nước đều có một tiến trình riêng.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo V4 khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ chính trị, tài chính, nhân đạo và kinh tế cho Kiev, đồng thời tôn trọng chính sách an ninh, quốc phòng và lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên EU. Quá trình hội nhập châu Âu của Ukraine cần dựa trên việc thực hiện các cải cách cần thiết cũng như sự tái thiết của nước này.

Chia sẻ trên mạng xã hội X sau khi tham dự Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tái khẳng định việc mở rộng EU là nhu cầu địa chiến lược và các nước V4 là bằng chứng cho sự thành công của quá trình này. Về hoạt động viện trợ và tiến trình gia nhập EU của Ukraine, Bà khẳng định, việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev là điều cần thiết và các nước V4 sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập của nước này vào EU.

Cuộc họp của các nước V4, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ đối với Kiev, diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thúc đẩy phối hợp ngoại giao và tìm kiếm hỗ trợ an ninh từ phương Tây nhằm củng cố vị thế trước các cuộc đàm phán quan trọng với Nga sắp tới.