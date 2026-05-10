Thủ tướng Séc kêu gọi tái khởi động hợp tác Nhóm Visegrad

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babiš nhấn mạnh, cùng với Slovakia và Ba Lan, Séc chia sẻ nhiều lợi ích chung trong Liên minh châu Âu (EU). Trong quá khứ, khi phối hợp để bảo vệ những lợi ích chung, ba nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giải quyết các vấn đề then chốt. Hiện nay, Hungary đã có Thủ tướng mới và đây là thời điểm phù hợp để tái khởi động liên minh Visegrad.

Theo ông Babiš, một liên minh đoàn kết sẽ giúp bốn nước Trung Âu đàm phán hiệu quả hơn với EU về các vấn đề ngân sách, năng lượng, an ninh biên giới và chính sách đối ngoại, thay vì để các bất đồng nội bộ làm suy yếu vị thế chung.

Thủ tướng Séc Andrej Babis (Ảnh-Theo Reuters)

Trước đó, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, Thủ tướng Slovakia Fico cũng đã đăng tải bức ảnh chụp chung với Thủ tướng Ba Lan Tusk và người đồng cấp Séc Babiš, kèm chú thích thể hiện mong muốn tái khởi động nhóm V4.

Theo giới phân tích, việc ông Péter Magyar nhậm chức Thủ tướng mới của Hungary với quan điểm ưu tiên hợp tác với các nước láng giềng đã mở ra cơ hội để V4 hồi sinh. Khác với chính sách cô lập và đối đầu dưới thời Orban, tân Thủ tướng Magyar hướng tới việc mở rộng hợp tác khu vực để Trung Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng dự định có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Warsaw sau khi nhậm chức, nhằm củng cố mối quan hệ với Ba Lan.

Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với các thách thức an ninh, kinh tế và năng lượng, việc nhóm V4 tái khởi động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh chung.

Nhóm Visegrad được thành lập ngày 15/2/1991, ban đầu gồm 3 nước Ba Lan, Tiệp Khắc và Hungary. Sau khi Tiệp Khắc tách thành CH Séc và CH Slovakia vào năm 1993, nhóm chính thức trở thành V4 với bốn thành viên gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Thông qua Quỹ Visegrad Quốc tế, V4 đã hỗ trợ nhiều dự án hợp tác khu vực, giúp bốn nước có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong EU, đặc biệt trong các vấn đề di cư, năng lượng và an ninh biên giới.