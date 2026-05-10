中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Séc kêu gọi tái khởi động hợp tác Nhóm Visegrad

Chủ Nhật, 05:25, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/5, Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho biết, thời điểm thích hợp để khởi động lại khuôn khổ hợp tác Nhóm Visegrad (V4) là sau khi ông Péter Magyar nhậm chức Thủ tướng mới của Hungary.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babiš nhấn mạnh, cùng với Slovakia và Ba Lan, Séc chia sẻ nhiều lợi ích chung trong Liên minh châu Âu (EU). Trong quá khứ, khi phối hợp để bảo vệ những lợi ích chung, ba nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giải quyết các vấn đề then chốt. Hiện nay, Hungary đã có Thủ tướng mới và đây là thời điểm phù hợp để tái khởi động liên minh Visegrad.

Theo ông Babiš, một liên minh đoàn kết sẽ giúp bốn nước Trung Âu đàm phán hiệu quả hơn với EU về các vấn đề ngân sách, năng lượng, an ninh biên giới và chính sách đối ngoại, thay vì để các bất đồng nội bộ làm suy yếu vị thế chung.

thu tuong sec keu goi tai khoi dong hop tac nhom visegrad hinh anh 1
Thủ tướng Séc Andrej Babis (Ảnh-Theo Reuters)

Trước đó, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, Thủ tướng Slovakia Fico cũng đã đăng tải bức ảnh chụp chung với Thủ tướng Ba Lan Tusk và người đồng cấp Séc Babiš, kèm chú thích thể hiện mong muốn tái khởi động nhóm V4.

Theo giới phân tích, việc ông Péter Magyar nhậm chức Thủ tướng mới của Hungary với quan điểm ưu tiên hợp tác với các nước láng giềng đã mở ra cơ hội để V4 hồi sinh. Khác với chính sách cô lập và đối đầu dưới thời Orban, tân Thủ tướng Magyar hướng tới việc mở rộng hợp tác khu vực để Trung Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng dự định có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Warsaw sau khi nhậm chức, nhằm củng cố mối quan hệ với Ba Lan.

Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với các thách thức an ninh, kinh tế và năng lượng, việc nhóm V4 tái khởi động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh chung.

Nhóm Visegrad được thành lập ngày 15/2/1991, ban đầu gồm 3 nước Ba Lan, Tiệp Khắc và Hungary. Sau khi Tiệp Khắc tách thành CH Séc và CH Slovakia vào năm 1993, nhóm chính thức trở thành V4 với bốn thành viên gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Thông qua Quỹ Visegrad Quốc tế, V4 đã hỗ trợ nhiều dự án hợp tác khu vực, giúp bốn nước có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong EU, đặc biệt trong các vấn đề di cư, năng lượng và an ninh biên giới.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Séc Andrej Babiš Hungary Péter Magyar V4 Liên minh châu Âu Ba Lan Slovakia hợp tác Trung Âu chính trị châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow
Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Séc năm 2026
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Séc năm 2026

VOV.VN - Ngày 29/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng năm 2026. Hội nghị do đồng chí Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bí thư Đảng ủy chủ trì.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Séc năm 2026

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Séc năm 2026

VOV.VN - Ngày 29/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng năm 2026. Hội nghị do đồng chí Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bí thư Đảng ủy chủ trì.

Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc
Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc

VOV.VN - Nhận lời mời của Thống đốc Vùng Karlovy Vary, Petr Kubis, ngày 28/4/2026, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đã có chuyến thăm làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa. Tham dự cuộc gặp có Bà Andrea Pfeffer Ferklová, Thị trưởng thành phố Karlovy Vary. 

Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc

Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc

VOV.VN - Nhận lời mời của Thống đốc Vùng Karlovy Vary, Petr Kubis, ngày 28/4/2026, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đã có chuyến thăm làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa. Tham dự cuộc gặp có Bà Andrea Pfeffer Ferklová, Thị trưởng thành phố Karlovy Vary. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ