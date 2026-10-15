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Các yếu tố giúp các nền kinh tế vùng Vịnh chống chọi với cú sốc dầu mỏ

Thứ Năm, 22:51, 15/10/2026
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VOV.VN - Một quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cho biết, các nền kinh tế vùng Vịnh đã duy trì được khả năng phục hồi mạnh mẽ, trong một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của ngành dầu mỏ trong nhiều thập kỷ, với các yếu tố then chốt giúp hạn chế tác động đến hoạt động kinh tế và giá cả.

 

Theo Giám đốc Vụ Trung Đông và Trung Á của IMF, ông Jihad Azour, các yếu tố đó bao gồm các tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế, hoạt động kinh tế đa dạng, dự trữ tài chính và thanh khoản mạnh mẽ, cùng với các biện pháp hỗ trợ của chính phủ và sự hợp tác giữa các quốc gia vùng Vịnh.

Các tuyến đường xuất khẩu dầu khí thay thế đã giúp Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman giảm thiểu khủng hoảng, cho phép họ chuyển hướng các lô hàng ra khỏi các hành lang bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn.

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Jihad Azour, Giám đốc Vụ Trung Đông và Trung Á của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Ảnh: Ảnh: Reuters

Ông Jihad Azour cho biết, dự trữ tài chính và tính thanh khoản đã giúp các nền kinh tế vùng Vịnh hấp thụ sự sụt giảm doanh thu dầu mỏ, lưu ý rằng Qatar và Kuwait có đủ năng lực tài chính để thích ứng bất chấp những gián đoạn lớn hơn đối với xuất khẩu dầu mỏ của họ.

Hành động nhanh chóng của các chính phủ và ngân hàng trung ương, bao gồm cung cấp thanh khoản, bảo đảm cơ sở hạ tầng thiết yếu và duy trì ổn định kinh tế, cũng đã giúp giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng.

Sự hợp tác giữa các quốc gia vùng Vịnh đã tạo ra một lớp đệm bổ sung, bằng cách giúp bảo đảm an ninh mạng lưới cơ sở hạ tầng và cung cấp thanh khoản cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, trong khi kinh nghiệm từ các cú sốc trước đó đã giúp các chính phủ đẩy nhanh phản ứng của họ.

Tuy nhiên, ông Jihad Azour cảnh báo, một cuộc khủng hoảng kéo dài có thể làm gia tăng sự bất ổn và làm suy yếu một số biện pháp dự phòng, vốn đã giúp kiềm chế hậu quả của nó cho đến nay.

Do vậy, ông Jihad Azour nhấn mạnh, giải pháp cơ bản là quay trở lại trạng thái ổn định, đồng thời kêu gọi phát triển sâu rộng hơn nữa thị trường tài chính vùng Vịnh, tăng cường liên kết giữa các cảng, đường bộ và đường sắt giữa các nước này.

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Xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông phục hồi trong tháng 9

VOV.VN - Theo dữ liệu từ Kpler công bố hôm 28/9, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi trong tháng 9, đạt 12,8 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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