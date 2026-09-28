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Xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông phục hồi trong tháng 9

Thứ Hai, 21:59, 28/09/2026
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VOV.VN - Theo dữ liệu từ Kpler công bố hôm 28/9, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi trong tháng 9, đạt 12,8 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Kpler đánh giá, việc xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông phục hồi do Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tăng cường xuất khẩu.

Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu trong khu vực, dự kiến ​​sẽ xuất khẩu khoảng 5,4 triệu thùng/ngày trong tháng này, phục hồi từ 2,446 triệu thùng/ngày trong tháng 8.

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Xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất chủ chốt ở Trung Đông phục hồi trong tháng 9, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột

Lượng dầu xuất khẩu từ cảng Ras Tanura của Saudi Arabia trên vịnh Ba Tư trong tháng 9 đã tăng vọt lên khoảng 3,6 triệu thùng/ngày, từ 929.000 thùng/ngày trong tháng 8, nhưng vẫn thấp hơn mức 6,411 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào tháng 2. Tổng cộng 19 tàu chở dầu thô cỡ lớn, mỗi tàu chở 2 triệu thùng dầu của Saudi Arabia, đã rời eo biển Hormuz tuần trước.

Mặc dù xuất khẩu từ khu vực dần phục hồi, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 6 triệu thùng/ngày so với 18,8 triệu thùng/ngày trong tháng 2. Các số liệu này không bao gồm bất kỳ tàu nào có thể đã đi qua eo biển, với thiết bị nhận dạng tự động (AIS) bị tắt để tránh bị phát hiện.

Trước khi xảy ra cuộc xung đột Trung Đông vào ngày 28/2, eo biển này thường xử lý khoảng 125 tàu thương mại lớn mỗi ngày, bao gồm tàu ​​chở dầu, tàu chở khí đốt, tàu chở hàng rời và tàu container, chiếm khoảng 20% ​​nguồn cung dầu thô và khí đốt của thế giới.

 

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
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