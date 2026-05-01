Campuchia cấm thuốc lá trong môi trường giáo dục, thể thao

Hôm qua (30/4), Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron đã công bố chỉ thị cấm sử dụng thuốc lá trong toàn bộ hệ thống giáo dục, thể thao Campuchia bao gồm trong và xung quanh các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo, ký túc xá, trung tâm học tập cộng đồng, công sở, các địa điểm huấn luyện và thi đấu thể thao. Cấm phân phối, bán và quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong và xung quanh các địa điểm này.

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở giáo dục, các trường học và cơ sở giáo dục cấp tỉnh phải tiến hành chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe liên quan đến tác hại của các sản phẩm thuốc lá cho học sinh, thanh thiếu niên. Các cơ quan chức năng cần thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn trước tình trạng sử dụng thuốc lá gia tăng trong giới trẻ, bất chấp các quy định đã được ban hành. Chính quyền địa phương phối hợp với phụ huynh và người giám hộ để xử lý nhanh chóng các điểm phân phối thuốc lá trong môi trường giáo dục, thể thao.

Ông Nuth Sambath, chuyên gia về khoa học sức khỏe tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho biết, mặc dù Campuchia đã có luật cấm hút thuốc ở nơi công cộng, nhưng việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ vẫn khá phổ biến. Thời gian qua, Chính phủ Campuchia đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc lá, trong đó có chỉ thị cấm nhập khẩu, mua bán, quảng cáo, sử dụng, sản xuất, tàng trữ các thiết bị thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì trật tự xã hội.