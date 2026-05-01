中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia cấm thuốc lá trong môi trường giáo dục, thể thao

Thứ Sáu, 17:15, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ban hành chỉ thị cấm sử dụng, bán và quảng cáo tất cả các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử tại tất cả các cơ sở giáo dục và không gian công cộng trong môi trường giáo dục, thể thao trên cả nước.

Hôm qua (30/4), Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron đã công bố chỉ thị cấm sử dụng thuốc lá trong toàn bộ hệ thống giáo dục, thể thao Campuchia bao gồm trong và xung quanh các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo, ký túc xá, trung tâm học tập cộng đồng, công sở, các địa điểm huấn luyện và thi đấu thể thao. Cấm phân phối, bán và quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong và xung quanh các địa điểm này.

campuchia cam thuoc la trong moi truong giao duc, the thao hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở giáo dục, các trường học và cơ sở giáo dục cấp tỉnh phải tiến hành chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe liên quan đến tác hại của các sản phẩm thuốc lá cho học sinh, thanh thiếu niên. Các cơ quan chức năng cần thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn trước tình trạng sử dụng thuốc lá gia tăng trong giới trẻ, bất chấp các quy định đã được ban hành. Chính quyền địa phương phối hợp với phụ huynh và người giám hộ để xử lý nhanh chóng các điểm phân phối thuốc lá trong môi trường giáo dục, thể thao.

Ông Nuth Sambath, chuyên gia về khoa học sức khỏe tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho biết, mặc dù Campuchia đã có luật cấm hút thuốc ở nơi công cộng, nhưng việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ vẫn khá phổ biến. Thời gian qua, Chính phủ Campuchia đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc lá, trong đó có chỉ thị cấm nhập khẩu, mua bán, quảng cáo, sử dụng, sản xuất, tàng trữ các thiết bị thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì trật tự xã hội.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Campuchia thuốc lá cấm thuốc lá môi trường giáo dục thể thao
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia xây dựng Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030
VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã chính thức khởi động việc soạn thảo Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia (NFIS) giai đoạn 2026-2030, đây được coi là bước chuyển đổi chiến lược từ việc cung cấp khả năng tiếp cận cơ bản sang nâng cao chất lượng và khả năng phục hồi của hệ sinh thái tài chính Campuchia.

Campuchia thành lập các nhóm công tác nhằm tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thành lập 04 nhóm công tác liên ngành để tăng cường thực thi các biện pháp chống hoạt động lừa đảo trực tuyến tại các tỉnh trọng điểm trên khắp Campuchia. Đây là một trong những nỗ lực của Campuchia nhằm quyết tâm triệt phá tận gốc loại hình tội phạm này.

Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự, gồm 8 chương và 20 điều phù hợp với Hiến pháp của Campuchia để sớm trình lên Quốc hội nước này xem xét. Đây là một trong những bước đi nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực quốc phòng mà Campuchia đang hướng tới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ