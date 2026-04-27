Campuchia xây dựng Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030

Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), cơ quan này sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Phát triển Vốn Liên Hợp Quốc (UNCDF) để xây dựng Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030 cho Campuchia. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa bức tranh tài chính quốc gia của Campuchia, giúp hệ thống tài chính nước này không chỉ dễ tiếp cận mà còn có khả năng chống chọi với áp lực kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Yim Leat cho rằng, lộ trình Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030 phản ánh cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc đảm bảo các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ tài chính phù hợp. ​

Đại diện Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho biết: Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ được xây dựng dựa trên 05 trụ cột gồm: hỗ trợ tài chính cho phụ nữ, tài chính số, giáo dục tài chính, tài chính bền vững, hỗ trợ tài chính cho người khuyết tật. Theo đó, bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ tài chính, chiến lược mới sẽ ưu tiên bảo vệ người tiêu dùng và ổn định tài chính dài hạn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Campuchia phát triển bền vững.