Campuchia xây dựng Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030

Thứ Hai, 19:17, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã chính thức khởi động việc soạn thảo Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia (NFIS) giai đoạn 2026-2030, đây được coi là bước chuyển đổi chiến lược từ việc cung cấp khả năng tiếp cận cơ bản sang nâng cao chất lượng và khả năng phục hồi của hệ sinh thái tài chính Campuchia.

Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), cơ quan này sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Phát triển Vốn Liên Hợp Quốc (UNCDF) để xây dựng Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030 cho Campuchia. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa bức tranh tài chính quốc gia của Campuchia, giúp hệ thống tài chính nước này không chỉ dễ tiếp cận mà còn có khả năng chống chọi với áp lực kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

campuchia xay dung chien luoc tai chinh toan dien quoc gia giai doan 2026-2030 hinh anh 1
 Ngân hàng Quốc gia Campuchia.

Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Yim Leat cho rằng, lộ trình Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030 phản ánh cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc đảm bảo các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ tài chính phù hợp. ​

campuchia xay dung chien luoc tai chinh toan dien quoc gia giai doan 2026-2030 hinh anh 2
Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Yim Leat 

Đại diện Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho biết: Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ được xây dựng dựa trên 05 trụ cột gồm: hỗ trợ tài chính cho phụ nữ, tài chính số, giáo dục tài chính, tài chính bền vững, hỗ trợ tài chính cho người khuyết tật. Theo đó, bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ tài chính, chiến lược mới sẽ ưu tiên bảo vệ người tiêu dùng và ổn định tài chính dài hạn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Campuchia phát triển bền vững.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Chiến lược tài chính tài chính toàn diện C tài chính số... Firmware hỗ trợ tài chính chính tiếp tục và nhiệm vụ tà
Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự
Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự, gồm 8 chương và 20 điều phù hợp với Hiến pháp của Campuchia để sớm trình lên Quốc hội nước này xem xét. Đây là một trong những bước đi nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực quốc phòng mà Campuchia đang hướng tới.

Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự, gồm 8 chương và 20 điều phù hợp với Hiến pháp của Campuchia để sớm trình lên Quốc hội nước này xem xét. Đây là một trong những bước đi nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực quốc phòng mà Campuchia đang hướng tới.

Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia
Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 22 và 23/4, tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức Hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 22 và 23/4, tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức Hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Campuchia miễn phạt quá hạn cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia
Campuchia miễn phạt quá hạn cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia

VOV.VN - Quyết liệt triệt phá các sào huyệt lừa đảo trực tuyến và đẩy nhanh chiến dịch làm sạch địa bàn, chính phủ Campuchia vừa đưa ra một quyết định chưa từng có: miễn toàn bộ án phạt cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia.

Campuchia miễn phạt quá hạn cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia

Campuchia miễn phạt quá hạn cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia

VOV.VN - Quyết liệt triệt phá các sào huyệt lừa đảo trực tuyến và đẩy nhanh chiến dịch làm sạch địa bàn, chính phủ Campuchia vừa đưa ra một quyết định chưa từng có: miễn toàn bộ án phạt cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia.

