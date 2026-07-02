Vừa qua, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia (CMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã khai mạc khóa đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo cấp cao trong quản lý rà phá bom mìn”. Khóa học kéo dài mười ngày được tổ chức nhằm tăng cường năng lực rà phá bom mìn cho bốn nước châu Phi gồm Ethiopia, Nigeria, Somalia và Nam Sudan. Các đại biểu tham gia khóa học sẽ đươc đào tạo, trải nghiệm thực địa và học hỏi kinh nghiệm để nghiên cứu về các chiến lược rà phá bom mìn sau chiến tranh và các chương trình an toàn cộng đồng của Campuchia.

Campuchia đào tạo rà phá bom mìn cho các nước châu Phi. Ảnh minh họa

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Campuchia đánh giá cao những thành tựu về rà phá bom mìn của Campuchia trong những năm qua, coi đây là hình mẫu để các nước học tập khi Campuchia đã biến nhiều khu vực chiến trường xưa thành các vùng đất an toàn, giúp đảm bảo sinh kế cho người dân và phát triển đất nước.

Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia Heng Ratana cho biết, chương trình đào tạo này là cơ hội để học hỏi lẫn nhau giữa các quốc gia bị ảnh hưởng bởi tàn dư vật liệu nổ sau chiến tranh. Các thành viên tham gia khóa học sẽ được đi thực tế tại nhiều địa phương để trực tiếp nghe giới thiệu về các hoạt động rà phá bom mìn và chương trình giáo dục cộng đồng tại đây.

Trong hàng chục năm qua, Campuchia đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động rà phá bom mìn. Đến nay, Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia đã làm sạch hơn 3.500 km2 đất, bảo vệ an toàn cho hàng triệu người dân. Campuchia cũng đã chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm của mình với các chuyên gia rà phá bom mìn từ một số quốc gia như Colombia, Lào, Ukraine.