Campuchia đặt mục tiêu trở thành trung tâm vận tải hàng không khu vực

Trong những năm qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã dành sự quan tâm đặc biệt và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông hàng không. Việc đưa vào vận hành thương mại các cảng hàng không quốc tế tầm cỡ như: Sân bay Quốc tế Techo, Sân bay Quốc tế Siem Reap Angkor đã tạo ra xung lực mới, mạnh mẽ thúc đẩy các ngành du lịch, thương mại, đầu tư và gia tăng kết nối vùng.

Sân bay Quốc tế Techo

Bên cạnh sứ mệnh phục vụ phát triển kinh tế đối ngoại, việc mở rộng quy mô và nâng cấp hạ tầng các cảng hàng không quốc tế còn là bước đi chiến lược nhằm thực hiện tham vọng lâu dài: Đưa Campuchia trở thành một trung tâm vận tải hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo Ban Thư ký Hàng không Dân dụng Campuchia, Chính phủ nước này kiên định với tầm nhìn biến quốc gia thành trung tâm trung chuyển hàng không khu vực trong 5 đến 10 năm tới. Trọng tâm của chiến lược này là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính sách Phát triển hàng không quốc gia giai đoạn 2025-2035.

"Ngành hàng không Campuchia trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tập trung vào việc tăng cường kết nối mạng lưới bay, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hàng không quốc tế, hiện đại hóa hạ tầng và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời chú trọng phát triển mô hình hàng không xanh nhằm hỗ trợ đắc lực cho tăng trưởng kinh tế, du lịch và thương mại", ông Mao Havannal, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Hàng không Dân dụng Campuchia cho hay.

Sân bay Quốc tế Techo

Trong nửa đầu năm 2026, Campuchia đã đón hơn 3,2 triệu lượt hành khách qua đường hàng không (giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025); trong khi sản lượng vận chuyển hàng hóa ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 30%, đạt 47.627 tấn.

Để bảo đảm nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm, vào cuối tháng 6 vừa qua, Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) đã chính thức cam kết cấp khoản tài chính trị giá 100 triệu USD. Nguồn vốn này được dành riêng để hỗ trợ mở rộng, nâng cấp hạ tầng giai đoạn tiếp theo của Sân bay Quốc tế Techo. Khoản ngân sách này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng hàng không hiện đại, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế bền vững và dài hạn của Vương quốc Campuchia.