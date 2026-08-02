Doanh thu du lịch quốc tế tại Campuchia giảm hơn 30% trong nửa đầu năm 2026

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Campuchia trong nửa đầu năm chỉ ở mức 0,1%, thấp hơn đáng kể so với mức 6,1% của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái; xuống còn khoảng 1,75 triệu lượt. Lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không giảm 22,8%, trong khi đường bộ và đường thủy giảm 66,4%.

Ảnh minh họa.

Theo giới chuyên gia, đà tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực làm giảm nhu cầu du lịch, trong khi những lo ngại về các vụ lừa đảo trực tuyến và căng thẳng biên giới giữa Campuchia với Thái Lan cũng ảnh hưởng đến quyết định của du khách. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn các đường bay và đẩy giá nhiên liệu tăng cao, khiến chi phí du lịch cũng tăng theo.

Trái ngược với đà giảm của khách quốc tế, du lịch nội địa tại Campuchia tăng trưởng 50,5%. Thủ đô Phnom Penh chiếm thị phần lớn nhất với 63,4%, vùng ven biển đạt 24%, tỉnh Siem Reap đạt 6,8% và các khu du lịch sinh thái đạt 1,3%.

Du lịch là một trong những trụ cột của nền kinh tế Campuchia, cùng với nông nghiệp, xây dựng - bất động sản và xuất khẩu hàng may mặc, giày dép cùng các mặt hàng phục vụ du lịch. Năm 2025, Campuchia đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra tổng doanh thu khoảng 3,87 tỷ USD.