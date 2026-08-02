English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh thu du lịch quốc tế tại Campuchia giảm hơn 30% trong nửa đầu năm 2026

Chủ Nhật, 08:00, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn doanh thu từ khách du lịch quốc tế chảy vào nền kinh tế Campuchia đạt 1,4 tỷ USD, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Campuchia trong nửa đầu năm chỉ ở mức 0,1%, thấp hơn đáng kể so với mức 6,1% của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái; xuống còn khoảng 1,75 triệu lượt. Lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không giảm 22,8%, trong khi đường bộ và đường thủy giảm 66,4%.

doanh thu du lich quoc te tai campuchia giam hon 30 trong nua dau nam 2026 hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Theo giới chuyên gia, đà tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực làm giảm nhu cầu du lịch, trong khi những lo ngại về các vụ lừa đảo trực tuyến và căng thẳng biên giới giữa Campuchia với Thái Lan cũng ảnh hưởng đến quyết định của du khách. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn các đường bay và đẩy giá nhiên liệu tăng cao, khiến chi phí du lịch cũng tăng theo.

Trái ngược với đà giảm của khách quốc tế, du lịch nội địa tại Campuchia tăng trưởng 50,5%. Thủ đô Phnom Penh chiếm thị phần lớn nhất với 63,4%, vùng ven biển đạt 24%, tỉnh Siem Reap đạt 6,8% và các khu du lịch sinh thái đạt 1,3%.

Du lịch là một trong những trụ cột của nền kinh tế Campuchia, cùng với nông nghiệp, xây dựng - bất động sản và xuất khẩu hàng may mặc, giày dép cùng các mặt hàng phục vụ du lịch. Năm 2025, Campuchia đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra tổng doanh thu khoảng 3,87 tỷ USD.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi IndiGo và Firefly dừng các chuyến bay
Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi IndiGo và Firefly dừng các chuyến bay

VOV.VN - Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi ngành hàng không nước này vừa phải hứng chịu thêm một đòn giáng mạnh sau khi hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ thông báo sẽ tạm thời ngừng khai thác tuyến bay thẳng kết nối Siem Reap với thành phố Kolkata kể từ tháng 7 tới đây.

Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi IndiGo và Firefly dừng các chuyến bay

Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi IndiGo và Firefly dừng các chuyến bay

VOV.VN - Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi ngành hàng không nước này vừa phải hứng chịu thêm một đòn giáng mạnh sau khi hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ thông báo sẽ tạm thời ngừng khai thác tuyến bay thẳng kết nối Siem Reap với thành phố Kolkata kể từ tháng 7 tới đây.

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc
Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Campuchia đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong dịp Tết Khmer
Campuchia đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong dịp Tết Khmer

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ Tết Khmer kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16/4 vừa qua, nước này đã đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch - một tín hiệu lạc quan đối với ngành du lịch Campuchia vốn đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Campuchia đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong dịp Tết Khmer

Campuchia đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong dịp Tết Khmer

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ Tết Khmer kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16/4 vừa qua, nước này đã đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch - một tín hiệu lạc quan đối với ngành du lịch Campuchia vốn đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Du lịch Campuchia: Ngược dòng Mekong, ngắm “sứ giả dòng sông” vùng Kratie
Du lịch Campuchia: Ngược dòng Mekong, ngắm “sứ giả dòng sông” vùng Kratie

VOV.VN - Tỉnh Kratie (phía Đông Bắc Campuchia) níu chân du khách bằng một vẻ đẹp nguyên sơ, lặng lẽ. Tại đây trên dòng sông Mekong, những chú cá heo nước ngọt Irrawaddy quý hiếm, được ví như “sứ giả dòng sông”, mang đến một câu chuyện sinh tồn kỳ diệu.

Du lịch Campuchia: Ngược dòng Mekong, ngắm “sứ giả dòng sông” vùng Kratie

Du lịch Campuchia: Ngược dòng Mekong, ngắm “sứ giả dòng sông” vùng Kratie

VOV.VN - Tỉnh Kratie (phía Đông Bắc Campuchia) níu chân du khách bằng một vẻ đẹp nguyên sơ, lặng lẽ. Tại đây trên dòng sông Mekong, những chú cá heo nước ngọt Irrawaddy quý hiếm, được ví như “sứ giả dòng sông”, mang đến một câu chuyện sinh tồn kỳ diệu.

Du lịch Campuchia gặp thách thức lớn: Khách quốc tế đến Angkor Wat giảm kỷ lục 32%
Du lịch Campuchia gặp thách thức lớn: Khách quốc tế đến Angkor Wat giảm kỷ lục 32%

VOV.VN - Sự sụt giảm mạnh lượng du khách tới quần thể Angkor, "trái tim" của ngành du lịch Campuchia, không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà đang bộc lộ những thách thức nghiêm trọng đối với toàn ngành du lịch xứ sở Chùa Tháp.

Du lịch Campuchia gặp thách thức lớn: Khách quốc tế đến Angkor Wat giảm kỷ lục 32%

Du lịch Campuchia gặp thách thức lớn: Khách quốc tế đến Angkor Wat giảm kỷ lục 32%

VOV.VN - Sự sụt giảm mạnh lượng du khách tới quần thể Angkor, "trái tim" của ngành du lịch Campuchia, không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà đang bộc lộ những thách thức nghiêm trọng đối với toàn ngành du lịch xứ sở Chùa Tháp.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực