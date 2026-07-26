Gần 3.000 nghi phạm hầu tòa sau 1 năm Campuchia mạnh tay trấn áp tội phạm mạng

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng Campuchia vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh, ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt, kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Công nghệ cho biết, từ tháng 7/2025 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã khẩn trương điều tra, lập hồ sơ và chuyển 268 vụ án liên quan đến tội phạm mạng ra trước tòa án để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đáng chú ý, trong tổng số 2.773 đối tượng tình nghi, hiện có 2.200 người (gồm 353 phụ nữ) đang bị tạm giam để chờ xét xử. Trong đó có 313 công dân Campuchia và phần còn lại là các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài.

Phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng Campuchia. Ảnh: Facebook Thủ tướng Hun Manet

Theo ông Chhay Sinarith, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, điều tra và đột kích tổng cộng 665 địa điểm có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 537 cơ sở, kiên quyết không để các địa điểm này có cơ hội tái hoạt động dưới mọi hình thức.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá tội phạm lừa đảo online

Song song với việc xóa bỏ các tụ điểm lừa đảo, chiến dịch này cũng đặt trọng tâm vào việc thanh lọc hệ thống kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thông qua quá trình kiểm tra toàn diện 195 sòng bạc (casino) được cấp phép trên toàn quốc, nhà chức trách đã quyết định thu hồi giấy phép của 19 cơ sở, tạm đình chỉ giấy phép 30 cơ sở do có dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời ghi nhận 23 casino đã hết hiệu lực pháp lý và chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, Campuchia đã chủ động đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Việt Nam, các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá tội phạm lừa đảo online

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Hun Manet đánh giá chiến dịch trấn áp tội phạm mạng đã gặt hái được những thành công bước đầu mang tính bước ngoặt và rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Campuchia đã đặc biệt lưu ý và ra lệnh cho các lực lượng chức năng tuyệt đối không được lơi lỏng, buông tay. Thủ tướng ví công cuộc triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến này là một nhiệm vụ tối quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao uy tín và tạo môi trường đầu tư, du lịch lành mạnh để thúc đẩy nền kinh tế Campuchia phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.