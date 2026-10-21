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Campuchia đề xuất 4 giải pháp tháo gỡ căng thẳng với Thái Lan

Thứ Tư, 15:15, 21/10/2026
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VOV.VN - Nhằm giảm bớt căng thẳng và từng bước khôi phục lòng tin với Thái Lan, phía Campuchia đã chính thức trình lên Ủy ban Hòa giải theo cơ chế UNCLOS gói đề xuất gồm 4 điểm then chốt.

Ngay sau khi kết thúc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Hòa giải theo cơ chế UNCLOS giữa Campuchia và Thái Lan tại La Haye (Hà Lan), trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia ngày 20/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia ông Prak Sokhonn tuyên bố: Phnom Penh đã chính thức trình 4 đề xuất quan trọng theo cơ chế UNCLOS nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tái thiết lòng tin và thúc đẩy tiến trình hòa giải với Thái Lan.

campuchia de xuat 4 giai phap thao go cang thang voi thai lan hinh anh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia ông Prak Sokhonn. Nguồn: Đài truyền hình Quốc gia Campuchia

Bốn nhóm giải pháp trọng tâm bao gồm:

1. Xây dựng môi trường truyền thông tích cực: Hai bên cần kiểm soát phát ngôn đối ngoại, tạo không gian giao tiếp mang tính xây dựng và tránh các tuyên bố gây gia tăng căng thẳng. Trích dẫn lại tinh thần hòa giải từng được đưa ra tại Phiên họp thứ nhất ở Singapore, Ngoại trưởng Campuchia kêu gọi hai bên tránh sử dụng ngôn từ kích động làm ảnh hưởng tiêu cực đến không khí đàm phán.

2. Kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực: Các bên cần cam kết không có hành động làm phức tạp thêm tình hình hiện trạng. Phía Campuchia đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trên vùng biển giáp ranh, bao gồm cả hoạt động hàng hải lẫn việc đánh bắt hải sản của ngư dân vùng ven biển.

3. Nâng cấp kênh giao tiếp ngoại giao: Khôi phục và nâng cấp các kênh liên lạc trực tiếp ở cấp cao giữa hai chính phủ, đặc biệt là cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Thủ tướng, nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

4. Thực thi nghiêm túc các thỏa thuận đã ký kết: Tuyên bố thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được trong thời gian qua, bao gồm các thỏa thuận ngừng bắn và văn bản liên quan. Ông Prak Sokhonn thừa nhận yêu cầu này có thể vượt ngoài thẩm quyền trực tiếp của Ủy ban Hòa giải, song khẳng định đây là "mắt xích" không thể thiếu để đảm bảo tiến trình hòa giải đi đúng hướng.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Campuchia, toàn bộ 4 nội dung đề xuất của Campuchia đã được Ủy ban Hòa giải chính thức tiếp nhận và tích hợp vào gói giải pháp xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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