Campuchia và Thái Lan đạt bước tiến mới trong đàm phán hòa giải

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia vừa chính thức ra thông cáo cho biết, Campuchia và Thái Lan đã đạt được sự thống nhất về các biện pháp xây dựng lòng tin tại Cuộc họp lần thứ 2 của Ủy ban Hòa giải (thành lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển - UNCLOS), diễn ra từ ngày 14-18/10/2026 tại thành phố La Hay, Hà Lan. Thỏa thuận vừa đạt được được kỳ vọng sẽ gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau, tạo tiền đề thuận lợi hướng tới một giải pháp công bằng, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phái đoàn Campuchia tham dự cuộc họp lần thứ 2 của Ủy ban hòa giải tại Hà Lan. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia)

Đáng chú ý, tại phiên làm việc này, Ủy ban Hòa giải thúc giục hai bên thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết để tiến trình hòa giải thực sự chuyển biến. Đồng thời, Ủy ban cũng ghi nhận quyền chính đáng của mỗi nước trong việc đưa ra tuyên bố bảo vệ lợi ích hợp pháp, cũng như chủ động đính chính các thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình.

Trước thực tế nhiều thỏa thuận trước đây giữa Phnom Penh và Bangkok vẫn chưa được triển khai trọn vẹn, Ủy ban Hòa giải kêu gọi hai quốc gia láng giềng tái khởi động và thực thi hiệu quả các cơ chế sẵn có. Đây được coi là yếu tố then chốt nhằm thiết lập một môi trường đối thoại thực chất, mang tính xây dựng.

Đánh giá về kết quả làm việc tại La Hay, phía Campuchia bày tỏ sự ghi nhận cao đối với vai trò điều phối tích cực, không mệt mỏi của Ủy ban Hòa giải và Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) trong việc đưa hai bên đi đến tiếng nói chung.

Theo kế hoạch, Ủy ban Hòa giải sẽ sớm ban hành thông cáo chi tiết về kết quả vòng đàm phán thứ 2 này. Cuộc họp tiếp theo (lần thứ 3) giữa hai nước đã được ấn định diễn ra từ ngày 24-27/11/2026 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.