English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia: Hơn 4,6 triệu người dân nhận trợ cấp đợt 2 ứng phó "bão giá" nhiên liệu

Thứ Sáu, 19:18, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kể từ ngày 16/10, Chính phủ Hoàng gia Campuchia chính thức triển khai chi trả đợt 2 chương trình trợ cấp tiền mặt cho khoảng 4,6 triệu người dân thuộc các hộ nghèo và yếu thế trong xã hội, nhằm xoa dịu áp lực chi tiêu trước làn sóng giá nhiên liệu tăng cao.

Trong bối cảnh giá xăng dầu và khí đốt tiếp tục đà gia tăng, gây áp lực lớn lên đời sống sinh hoạt của người dân, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chính thức khởi động đợt trợ cấp lần thứ 2 cho các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chương trình an sinh xã hội khẩn cấp này nhằm cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính trực tiếp, giúp các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và dễ bị tổn thương có thêm điểm tựa kinh tế vượt qua giai đoạn biến động giá cả.    

campuchia hon 4,6 trieu nguoi dan nhan tro cap dot 2 ung pho bao gia nhien lieu hinh anh 1
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, chương trình an sinh này được thực hiện theo 4 đợt (lần lượt vào các ngày: 25/9, 16/10, 16/11 và 16/12/2026). Mức hỗ trợ tài chính cho từng hộ gia đình được phân bổ dựa trên vị trí địa lý và số lượng nhân khẩu.

Đối với các hộ gia đình tại thủ đô Phnom Penh, mỗi hộ sẽ nhận được mức hỗ trợ cơ bản là 60.000 Riel ( tương đương khoảng 380.000 đồng Việt Nam). Cùng với đó, mỗi thành viên trong gia đình sẽ được nhận thêm 5.000 Riel, (tức khoảng 32.000 đồng Việt Nam).

Tại các khu vực đô thị khác, mức hỗ trợ cơ bản cho mỗi hộ là 48.000 Riel (tương đương hơn 300.000 đồng Việt Nam), và cũng được cộng thêm 5.000 Riel cho mỗi nhân khẩu.

Còn đối với người dân ở vùng nông thôn, mỗi hộ gia đình sẽ nhận mức trợ cấp cơ bản là 40.000 Riel (tương đương hơn 250.000 đồng Việt Nam), cộng thêm khoản hỗ trợ 5.000 Riel cho mỗi thành viên trong gia đình.

Trước đó, đợt 1 của chương trình triển khai từ ngày 25/9 đã đạt hiệu quả rất cao với hơn 90% tổng ngân sách được giải ngân thành công tới tay người thụ hưởng.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Chiều 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Chiều 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đang thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Campuchia - Thái Lan sắp bước vào phiên hòa giải thứ 2 về tranh chấp trên biển
Campuchia - Thái Lan sắp bước vào phiên hòa giải thứ 2 về tranh chấp trên biển

VOV.VN - Từ ngày 14 đến 18/10, Ủy ban Hòa giải theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) sẽ tiến hành phiên họp thứ hai giữa Campuchia và Thái Lan tại Cung điện Hòa bình (thành phố La Hay, Hà Lan) nhằm tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp ranh giới biển kéo dài giữa hai nước.

Campuchia - Thái Lan sắp bước vào phiên hòa giải thứ 2 về tranh chấp trên biển

Campuchia - Thái Lan sắp bước vào phiên hòa giải thứ 2 về tranh chấp trên biển

VOV.VN - Từ ngày 14 đến 18/10, Ủy ban Hòa giải theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) sẽ tiến hành phiên họp thứ hai giữa Campuchia và Thái Lan tại Cung điện Hòa bình (thành phố La Hay, Hà Lan) nhằm tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp ranh giới biển kéo dài giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng, bảo vệ biên giới và tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng, bảo vệ biên giới và tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ