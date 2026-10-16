Campuchia: Hơn 4,6 triệu người dân nhận trợ cấp đợt 2 ứng phó "bão giá" nhiên liệu

Trong bối cảnh giá xăng dầu và khí đốt tiếp tục đà gia tăng, gây áp lực lớn lên đời sống sinh hoạt của người dân, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chính thức khởi động đợt trợ cấp lần thứ 2 cho các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chương trình an sinh xã hội khẩn cấp này nhằm cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính trực tiếp, giúp các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và dễ bị tổn thương có thêm điểm tựa kinh tế vượt qua giai đoạn biến động giá cả.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, chương trình an sinh này được thực hiện theo 4 đợt (lần lượt vào các ngày: 25/9, 16/10, 16/11 và 16/12/2026). Mức hỗ trợ tài chính cho từng hộ gia đình được phân bổ dựa trên vị trí địa lý và số lượng nhân khẩu.

Đối với các hộ gia đình tại thủ đô Phnom Penh, mỗi hộ sẽ nhận được mức hỗ trợ cơ bản là 60.000 Riel ( tương đương khoảng 380.000 đồng Việt Nam). Cùng với đó, mỗi thành viên trong gia đình sẽ được nhận thêm 5.000 Riel, (tức khoảng 32.000 đồng Việt Nam).

Tại các khu vực đô thị khác, mức hỗ trợ cơ bản cho mỗi hộ là 48.000 Riel (tương đương hơn 300.000 đồng Việt Nam), và cũng được cộng thêm 5.000 Riel cho mỗi nhân khẩu.

Còn đối với người dân ở vùng nông thôn, mỗi hộ gia đình sẽ nhận mức trợ cấp cơ bản là 40.000 Riel (tương đương hơn 250.000 đồng Việt Nam), cộng thêm khoản hỗ trợ 5.000 Riel cho mỗi thành viên trong gia đình.

Trước đó, đợt 1 của chương trình triển khai từ ngày 25/9 đã đạt hiệu quả rất cao với hơn 90% tổng ngân sách được giải ngân thành công tới tay người thụ hưởng.