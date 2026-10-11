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Nửa triệu người Campuchia đăng ký hoạt động trong nền kinh tế phi chính thức

Chủ Nhật, 21:18, 11/10/2026
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VOV.VN - Chính phủ Campuchia vận hành hệ thống đăng ký hoạt động trong nền kinh tế phi chính thức nhằm giảm rào cản hành chính cho người lao động và doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng thời hỗ trợ nâng cao kỹ năng, năng suất, cải thiện sinh kế và phát triển doanh nghiệp.

 

Theo báo cáo của Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Campuchia, đã có 500.000 người đăng ký hoạt động trong nền kinh tế phi chính thức của nước này. Đây là cột mốc phản ánh nỗ lực của Chính phủ Campuchia trong việc hỗ trợ hàng trăm nghìn người lao động và doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận các chính sách ưu đãi của nhà nước, đồng thời tăng cường sức mạnh cho khu vực doanh nghiệp của đất nước.

nua trieu nguoi campuchia dang ky hoat dong trong nen kinh te phi chinh thuc hinh anh 1
Bên cạnh việc hỗ trợ người lao động, Chính phủ Campuchia cũng đang đẩy mạnh cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình đăng ký kinh doanh và mở rộng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Chiến lược Quốc gia về Phát triển kinh tế phi chính thức giai đoạn 2023-2028 của Chính phủ Campuchia đặt ra mục tiêu cải thiện sinh kế cho người lao động, mở rộng khả năng tiếp cận an sinh xã hội và các dịch vụ tài chính, cũng như giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và khả năng chống chịu. Lực lượng lao động trong nền kinh tế phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn về việc làm và các hoạt động kinh tế của Campuchia. Số lượng người đăng ký ngày càng tăng cho thấy nhận thức của những người tham gia vào nền kinh tế phi chính thức đang được nâng cao.

Ông Soleak Seang, người phát ngôn Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Campuchia cho rằng, việc đạt mốc nửa triệu người đăng ký không chỉ đơn thuần là một con số thống kê. Nó đại diện cho những người lao động trong nền kinh tế phi chính thức mà những đóng góp của họ đang dần được ghi nhận rõ nét hơn, đồng thời giúp họ có cơ hội kết nối tốt hơn với các chương trình hỗ trợ của chính phủ và các cơ hội phát triển. Người đăng ký có thể được tham gia nhiều chương trình hỗ trợ như đào tạo nghề, phát triển kỹ năng, các chế độ an sinh xã hội, dịch vụ bảo hiểm, sản phẩm tài chính, các biện pháp giảm thuế và giải pháp kinh doanh kỹ thuật số.

Bên cạnh việc hỗ trợ người lao động, Chính phủ Campuchia cũng đang đẩy mạnh cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình đăng ký kinh doanh và mở rộng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Chiến lược quốc gia về Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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