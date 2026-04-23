Campuchia miễn phạt quá hạn cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia

Động thái này không chỉ nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý cho quá trình hồi hương cho người nước ngoài mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Campuchia trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Lực lượng chức năng Campuchia trục xuất người nước ngoài do liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: Tổng cục di trú)

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Campuchia xác nhận đã miễn phạt quá hạn cư trú cho tổng cộng 4.677 công dân Indonesia nhằm tạo điều kiện cho những người này sớm trở về nước, đa số họ là lao động tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến bị lực lượng chức năng Campuchia triệt phá trong thời gian qua. Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Campuchia yêu cầu tất cả công dân Indonesia được miễn xử phạt do quá hạn cư trú phải mua vé máy bay về nước trước ngày 30/4/2026.

Theo Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia, chính sách miễn phạt quá hạn cư trú của Chính phủ Campuchia đã giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình hồi hương cho các công dân Indonesia. Thông thường trước đây, quá trình trục xuất công dân có thể kéo dài hơn 6 tháng và mức phạt do quá thời hạn cư trú là 10 USD/ngày. Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia cũng đã cấp 2.653 giấy thông hành cho công dân Indonesia bị mất hộ chiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi hương.

Trong giai đoạn đầu Chính phủ Campuchia tiến hành chiến dịch triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến, số lượng công dân Indonesia đến Đại sứ quán nước này tại Phnom Penh xin giúp đỡ có thời điểm lên tới 500 người mỗi ngày, trong hai tuần qua dao động từ 15 đến 30 người mỗi ngày. Trong khoảng 3 tháng qua, Đại sứ quán Indonesia đã trợ giúp 6.879 công dân, hiện còn khoảng 290 công dân Indonesia vẫn đang sinh sống trong một khu tạm trú do Đại sứ quán quản lý.

Ngày 7/4 vừa qua, Campuchia đã chính thức ban hành Luật Chống Lừa đảo Trực tuyến quy định nhiều hình phạt nghiêm khắc với các hoạt động tội phạm công nghệ cao. Trong đó, mức phạt tiền có thể lên đến 500.000 USD và phạt tù chung thân đối với những kẻ cầm đầu cơ sở tội phạm lừa đảo trực tuyến.