Campuchia tạm dừng cấp phép mới cho các dự án khai thác đá

Hôm 25/6, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rottanak cho biết, Chính phủ Campuchia sẽ tạm dừng cấp giấy phép mới cho các dự án khai thác đá tự nhiên nhằm hỗ trợ các công ty khai thác đá tăng sản lượng và giá trị khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội Đá tự nhiên Campuchia, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia cho rằng các công ty đã được cấp giấy phép khai thác đá phải tận dụng tối đa nguồn lực và vốn đầu tư để thực hiện dự án hiện có trước khi các dự án mới được phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rottanak

Chính phủ Campuchia quyết định không cấp giấy phép khai thác đá mới trong thời gian tới vì muốn các doanh nghiệp tối đa hóa tiềm năng các nguồn lực mà họ đã đầu tư. Một số công ty đã xin cấp giấy phép khai thác các mỏ đá mới, trong khi vẫn chưa khai thác hết trữ lượng các mỏ hiện có và thị trường trong nước còn hạn chế. Việc thu hút thêm nhà đầu tư vào các dự án khai thác đá trong thời điểm này có thể làm suy yếu cả các doanh nghiệp hiện có lẫn các doanh nghiệp mới. Chính sách của Chính phủ Campuchia ưu tiên đa dạng hóa, mở rộng xuất khẩu đá tự nhiên ra thị trường nước ngoài, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và môi trường để tăng khả năng cạnh tranh.

Từ năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp khai thác đá tại Campuchia đã đóng góp khoảng 40 triệu USD vào ngân sách nhà nước bên cạnh thuế và các khoản phí khác. Theo Tổng cục Tài nguyên khoáng sản Campuchia, hiện có 68 công ty được cấp phép hoạt động khai thác đá tại 11 tỉnh trên cả nước. Sau giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế, ngành công nghiệp khai thác đá tại Campuchia đang dần phục hồi nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.