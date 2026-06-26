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IAEA tiếp tục khẳng định sẽ thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

Thứ Sáu, 14:57, 26/06/2026
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VOV.VN - Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm nay (26/6) tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân.

 

Phát biểu với báo giới tại Nhật Bản, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi khẳng định bản ghi nhớ đã ký giữa Mỹ và Iran mới đây, trao quyền cho các thanh sát viên IAEA được phép tiếp cận cơ sở hạt nhân Iran. Ông Grossi nhấn mạnh theo đúng tinh thần của thỏa thuận, IAEA phải được tiếp cận và kiểm tra các cơ sở hạt nhân Iran. 

iaea tiep tuc khang dinh se thanh sat co so hat nhan iran hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Tổng Giám đốc IAEA tuyên bố các thanh sát viên của tổ chức này có quyền tiếp cận và kiểm tra cơ sở hạt nhân Iran theo như thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Mỹ và Iran. Trước đó, ngày 24/6 vừa qua, cũng trong một tuyên bố với báo giới tại Nhật Bản, ông Grossi khẳng định IAEA phải tiến hành hoạt động thanh sát ở Iran, vì đây là nội dung đã được lãnh đạo Mỹ và Iran thống nhất trong bản ghi nhớ. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran.

Quốc hội Iran đã thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA ngày 25/6/2025, tức chỉ một ngày sau khi kết thúc cuộc chiến 12 ngày do Israel và Mỹ phát động chống Iran. Bộ luật cấm tất cả thanh sát viên IAEA được vào lãnh thổ Iran, trừ khi Liên hợp quốc đưa ra được đảm bảo an ninh vững chắc cho các cơ sở hạt nhân của nước này. Cho đến nay, Tehran vẫn giữ nguyên cáo buộc IAEA đã đưa ra báo cáo thiếu khách quan về chương trình hạt nhân, mở đường cho Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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