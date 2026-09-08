Campuchia triển khai cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử để ngăn ngừa gian lận

Hôm nay (8/9), Bộ Thương mại Campuchia thông báo sẽ bắt đầu triển khai việc cấp Chứng nhận xuất xứ điện tử cho các sản phẩm của nước này thông qua Hệ thống Chứng nhận xuất xứ tự động hóa nhằm tạo thuận lợi cho dịch vụ thương mại, cải thiện tính minh bạch và tăng cường kiểm soát, chống gian lận xuất xứ.

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Bộ Thương mại Campuchia cho biết hệ thống chứng nhận xuất xứ đã được thiết kế có sẵn trên trang web của Bộ để phục vụ các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động tại Campuchia. Chứng nhận xuất xứ điện tử sẽ hỗ trợ việc tuân thủ đầy đủ các quy định theo Luật Quy tắc xuất xứ của Campuchia bao gồm các thủ tục xin cấp và cấp giấy chứng nhận, yêu cầu thông tin tối thiểu, xác thực tài liệu điện tử, điều tra nguồn gốc hàng hóa và biện pháp trừng phạt đối với các vi phạm. Việc cấp Chứng nhận xuất xứ điện tử sẽ giúp các nhà xuất khẩu tuân thủ quy tắc xuất xứ, ngăn chặn các hành vi gian lận, đồng thời giúp doanh nghiệp hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do của Campuchia với các nước.

Từ tháng 12 năm 2025, Bộ Thương mại Campuchia đã ra mắt Cổng thông tin hiệp định thương mại tự do Campuchia nhằm cung cấp các công cụ để doanh nghiệp so sánh mức thuế quan và tìm hiểu thông tin, tài liệu hỗ trợ. Các doanh nghiệp Campuchia được khuyến khích sử dụng cổng thông tin này cùng với Hệ thống Chứng nhận xuất xứ điện tử mới được triển khai để chuẩn bị hàng hóa tốt nhất trước khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, giúp bảo vệ uy tín của hàng xuất khẩu Campuchia và đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận thương mại quốc tế.