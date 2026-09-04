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Hạ thủy tàu "khủng" phục vụ vận chuyển hàng Việt Nam - Campuchia

Thứ Sáu, 12:44, 04/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn một năm khẩn trương thi công, tại cơ sở đóng tàu của công ty TNHH MTV Nhật Trường (xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) vừa đóng hoàn thành và hạ thủy chiếc sà lan tự hành kết cấu thép có tải trọng gần 5.000 tấn. Đây là một trong những phương tiện thủy nội địa có tải trọng lớn được đóng mới tại tỉnh Đồng Tháp.

Sà lan vừa hạ thủy do một doanh nghiệp vận tải tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp đầu tư với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng, nhằm phục vụ vận chuyển hàng container bằng đường thủy từ TP. Hồ Chí Minh - Campuchia và chiều ngược lại. Các phương tiện chủ yếu vận chuyển hàng hóa, trong đó có hàng container, trên các tuyến đường thủy dài giữa Việt Nam và Campuchia. Doanh nghiệp này cũng đang đầu tư đóng thêm một sà lan tự hành khác có trọng tải 4.600 tấn để phục vụ hợp đồng vận chuyển hàng hóa với đối tác.

Theo đơn vị đóng tàu, để hoàn thành sà lan có tải trọng lớn, quá trình thi công đòi hỏi kỹ thuật cao, từ gia công kết cấu thép, lắp đặt hệ thống động lực đến hoàn thiện các thiết bị phục vụ vận hành. Việc đóng thành công phương tiện có tải trọng hơn 5.000 tấn tiếp tục khẳng định năng lực đóng mới tàu sắt của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

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Một sà lan có trọng tải lớn đang giai đoạn hoàn chỉnh tại một cơ sở đóng tàu chuẩn bị hạ thủy 

Thời gian gần đây, nghề đóng tàu sắt ở tỉnh Đồng Tháp phát triển khá mạnh, cả về quy mô bãi đóng tàu lẫn năng lực thi công. Dọc khu vực ven sông Tiền, thuộc các xã Bình Ninh, Mỹ Phong, Kim Sơn, Vĩnh Kim… hiện có hơn 10 doanh nghiệp chuyên gia công, đóng mới và sửa chữa tàu sắt các loại.

Các doanh nghiệp không ngừng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tay nghề đội ngũ công nhân kỹ thuật. Nhiều cơ sở có khả năng đóng mới phương tiện thủy tải trọng từ vài nghìn tấn đến khoảng 6.000 tấn theo yêu cầu của khách hàng.

ha thuy tau khung phuc vu van chuyen hang viet nam - campuchia hinh anh 2
Đồng Tháp hiện có đoàn tàu vận chuyển hàng container có trọng tải hàng nghìn tấn

Sự phát triển của ngành đóng tàu ở tỉnh Đồng Tháp góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, đồng thời từng bước nâng cao năng lực đóng mới phương tiện thủy của tỉnh. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, thúc đẩy hoạt động xuất- nhập khẩu hàng hóa thuận lợi, an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cơ sở đóng tàu đều ngưng nhận hợp đồng mới do bãi đã kín.jpg

Nhộn nhịp nghề đóng tàu bước vào kỷ nguyên mới tại Đồng Tháp

VOV.VN - Gần đây, nhu cầu vận tải đường thủy khu vực ĐBSCL và TP.HCM tăng cao đã kéo theo nhu cầu đóng mới các phương tiện vận tải có trọng tải lớn ngày càng tăng. Các doanh nghiệp chuyên đóng tàu ven sông Tiền thuộc 2 xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp - nơi có nghề đóng tàu truyền thống lâu đời trở nên nhộn nhịp.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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