Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran

Thứ Sáu, 07:49, 20/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 cho biết, ông đã yêu cầu Israel không tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran, trong bối cảnh căng thẳng leo thang đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Trump cho biết, đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Tel Aviv tấn công vào cơ sở khai thác khí lớn nhất thế giới của Iran. Ông Trump nhấn mạnh, Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý với yêu cầu dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Iran trừ khi nước này mở rộng việc tấn công trả đũa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Iran tiến hành trả đũa bằng việc tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan của  Qatar, trung tâm xử lý khoảng 20% nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nghiêm trọng, được đánh giá có thể mất nhiều năm để khắc phục, qua đó đẩy giá năng lượng tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Một khu vực thuộc cơ sở khai thác khí đốt South Pars tại cảng biển Asalouyeh của Iran, ngày 19-11-2015. (Ảnh: Reuters)
Một khu vực thuộc cơ sở khai thác khí đốt South Pars tại cảng biển Asalouyeh của Iran, ngày 19-11-2015. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ vậy, một cảng lớn của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu nhằm tránh tuyến đường qua eo biển Hormuz, cũng bị tấn công.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực chính trị trong nước, ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh vì phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi tăng cường bảo vệ eo biển Hormuz. Liên quan đến khả năng mở rộng hiện diện quân sự, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không điều thêm binh sỹ tới Trung Đông.

Trong khi đó, phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu xác nhận Israel hành động đơn phương trong cuộc tấn công mỏ khí South Pars của Iran và đã tiếp nhận đề nghị từ phía Mỹ về việc tạm dừng các hành động tương tự. Tuy nhiên, khi ông đang phát biểu, Iran tiếp tục phóng loạt tên lửa mới về phía Israel, cho thấy nguy cơ xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thủ tướng Israel cũng đã bác bỏ các báo cáo và chỉ trích cho rằng Israel đã gây áp lực buộc Mỹ phải phát động chiến tranh với Iran, đồng thời khẳng định, sau 20 ngày của chiến dịch, hiện tại Iran không có khả năng làm giàu uranium, nguyên liệu chính cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Quang Trung/VOV-Washington
Pháp kêu gọi các bên dừng tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng ở Trung Đông

VOV.VN - Ngày 19/3, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc thiết lập một lệnh tạm dừng đối với các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu. 

Thế giới đang trải quả cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong 40 năm

VOV.VN - Ngày 18/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định, xung đột hiện nay tại Trung Đông đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất toàn cầu trong 40 năm, kéo theo sự đứt gãy vận tải hàng hóa và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí của các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở năng lượng của Iran tiếp tục bị tấn công, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.

