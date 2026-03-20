Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran

Phát biểu tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Trump cho biết, đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Tel Aviv tấn công vào cơ sở khai thác khí lớn nhất thế giới của Iran. Ông Trump nhấn mạnh, Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý với yêu cầu dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Iran trừ khi nước này mở rộng việc tấn công trả đũa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Iran tiến hành trả đũa bằng việc tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, trung tâm xử lý khoảng 20% nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nghiêm trọng, được đánh giá có thể mất nhiều năm để khắc phục, qua đó đẩy giá năng lượng tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Một khu vực thuộc cơ sở khai thác khí đốt South Pars tại cảng biển Asalouyeh của Iran, ngày 19-11-2015. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ vậy, một cảng lớn của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu nhằm tránh tuyến đường qua eo biển Hormuz, cũng bị tấn công.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực chính trị trong nước, ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh vì phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi tăng cường bảo vệ eo biển Hormuz. Liên quan đến khả năng mở rộng hiện diện quân sự, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không điều thêm binh sỹ tới Trung Đông.

Trong khi đó, phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu xác nhận Israel hành động đơn phương trong cuộc tấn công mỏ khí South Pars của Iran và đã tiếp nhận đề nghị từ phía Mỹ về việc tạm dừng các hành động tương tự. Tuy nhiên, khi ông đang phát biểu, Iran tiếp tục phóng loạt tên lửa mới về phía Israel, cho thấy nguy cơ xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thủ tướng Israel cũng đã bác bỏ các báo cáo và chỉ trích cho rằng Israel đã gây áp lực buộc Mỹ phải phát động chiến tranh với Iran, đồng thời khẳng định, sau 20 ngày của chiến dịch, hiện tại Iran không có khả năng làm giàu uranium, nguyên liệu chính cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.