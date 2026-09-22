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Từ sào huyệt lừa đảo đến chiến dịch quét sạch tội phạm xuyên quốc gia ở Campuchia

Thứ Ba, 11:14, 22/09/2026
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VOV.VN - Tình trạng tội phạm công nghệ cao và các trung tâm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia nói chung và tại Campuchia nói riêng trong thời gian qua, luôn là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Để hiểu rõ hơn về chiến dịch truy quét các đối tượng tội phạm lừa đảo đặc biệt nguy hiểm này tại Campuchia, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có chuyến ghi nhận thực tế tại hiện trường.

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Hiện trường trong sào huyệt lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Prey Veng, Campuchia. 

“Thành phố” lừa đảo núp bóng thương mại

Khi những bóng đèn đường ở thủ đô Phnom Penh chưa kịp tắt, đoàn công tác bắt đầu di chuyển về huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, địa phương có cặp cửa khẩu quốc tế giáp ranh với nước ta. Điểm đến của lực lượng chức năng Campuchia là khu vực Trung tâm Thương mại Meanchey (hay còn gọi là khu 8 Park), nằm trên địa bàn xã Kra bao.

Nhìn từ xa, khó ai có thể ngờ một quần thể đô thị hiện đại rộng hơn 120ha với những tòa cao ốc sừng sững, các dãy biệt thự sang trọng, khu kinh doanh thương mại và hàng quán sầm uất lại chính là một trong những sào huyệt lớn nhất của các tập đoàn lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại Campuchia.

Trao đổi với phóng viên, ông Suorn Somalin, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng cho biết: Quy mô của trung tâm này thực sự khiến lực lượng chức năng bất ngờ. Được hình thành và phát triển từ khoảng năm 2023, nơi đây từng là “đại bản doanh” chứa khoảng 7.000 lao động vào năm 2024, trước khi bùng nổ lên tới khoảng 20.000 người trong giai đoạn năm 2025. Dưới lớp vỏ bọc kinh tế hào nhoáng, bên trong các tòa nhà này là những "công xưởng" lừa đảo qua mạng khét tiếng, nơi hàng nghìn người lao động cả bản địa lẫn người nước ngoài (từ Trung Quốc, Pakistan, Nepal...) bị ép buộc hoặc lôi kéo tham gia vào các chiến dịch lừa đảo tài chính toàn cầu.

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Siết chặt vòng vây và chiến dịch ra quân quyết liệt

Theo ông Hay Makara, Ủy viên ban Thư ký Chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) Campuchia, chiến dịch triệt phá tụ điểm phức tạp này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Trước khi tiến hành kiểm tra toàn diện vào tháng 2/2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã triển khai đồng bộ các biện pháp phong tỏa, thắt chặt an ninh quanh khu vực trong suốt hai tháng.

Mục tiêu cốt lõi của lực lượng chức năng là ngăn chặn triệt để tình trạng tẩu tán người lao động cũng như các tài liệu, tang vật phạm tội khi các ổ nhóm tội phạm đánh hơi thấy động tĩnh. Qua quá trình điều tra, bóc gỡ, cơ quan chức năng xác định ổ nhóm tội phạm tại đây chịu sự điều hành trực tiếp của đối tượng Eang Sok Lim cùng hai tay sai là những kẻ thân tín dưới quyền của trùm tội phạm Trần Chí (Chen Zhi).

Đến nay, đối tượng cầm đầu Eang Sok Lim đã sa lưới pháp luật và bị giam giữ tại trại giam ở Phnom Penh, trong khi các đối tượng đồng phạm khác đang tiếp tục bị lực lượng chức năng ráo riết truy nã và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Campuchia.

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Trùm lừa đảo Campuchia Trần Chí trỗi dậy và sụp đổ thế nào?

VOV.VN - Tập ​​đoàn Prince Group tuyên bố sở hữu “hơn 100 doanh nghiệp tại Campuchia” trải rộng trên nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản. Trần Chí - ông trùm của tập đoàn vừa bị bắt giữ. Cùng nhìn lại sự trỗi dậy và sụp đổ của trùm lừa đảo khét tiếng này.

Đòn giáng mạnh đối với tội phạm công nghệ cao

Việc chính quyền Campuchia ra quân tổng kiểm tra hơn 830 tụ điểm nghi vấn trên toàn quốc từ tháng 7/2025 đến nay, đã triệt phá hiệu quả 663 địa điểm có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trong đó có việc đập tan "tập đoàn" lừa đảo có trụ sở rộng 120ha tại tỉnh Prey Veng, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hành động thực tế và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc này.

Hiện nay, Campuchia coi lừa đảo trực tuyến là một thách thức nghiêm trọng và bản thân Campuchia cũng là nạn nhân của loại tội phạm xuyên quốc gia này. Tuy nhiên, Campuchia đã và đang thực hiện các biện pháp quyết liệt để chống lại và trấn áp tội phạm này tận gốc và cũng đang phối hợp chặt chẽ với các nước trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và các nước ASEAN khác, để cùng nhau giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.

Rời địa điểm khi hoàng hôn buông xuống trên những dãy biệt thự từng một thời là sào huyệt của các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, có thể cảm nhận rõ sự đổi thay trong nỗ lực làm sạch môi trường an ninh trật tự tại xứ sở chùa Tháp. Những chiến dịch quyết liệt như tại Trung tâm Thương mại Meanchey (8 Park) không chỉ mang lại bình yên cho người dân địa phương mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng quốc tế vào một môi trường đầu tư, du lịch an toàn và minh bạch tại Campuchia.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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