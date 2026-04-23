  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Campuchia và Trung Quốc nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược từ 2+2 lên 3+3

Thứ Năm, 14:54, 23/04/2026
VOV.VN - Nâng cấp cơ chế đối thoại, mở rộng hợp tác an ninh và thắt chặt hơn nữa cơ chế “cộng đồng chung vận mệnh” - đó là những thông điệp then chốt vừa phát đi từ cuộc đối thoại chiến lược giữa Campuchia và Trung Quốc tại Phnom Penh.

Đáng chú ý, sự góp mặt của các cơ quan an ninh nội vụ trong cơ chế đối thoại mới 3+3 cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Đối thoại Chiến lược 2+2 lần thứ nhất giữa Campuchia và Trung Quốc. (Ảnh: AKP)

Theo thông cáo báo chí của bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia công bố ngày 23/4: Đối thoại Chiến lược 2+2 lần thứ nhất giữa Campuchia và Trung Quốc đã diễn ra trang trọng tại thủ đô Phnom Penh, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (Dong Jun).  

Bộ Ngoại giao Campuchia khẳng định, cơ chế đối thoại lần đầu tiên này là một sự kiện mang tính bước ngoặt, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc tăng cường phối hợp chiến lược. Đây là bước đi then chốt nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng "Cộng đồng chung vận mệnh Campuchia - Trung Quốc" trong kỷ nguyên mới một cách toàn diện và bền vững.

Tại hội nghị, hai bên bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Mối quan hệ này đang ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ, tính bền bỉ và sự ủng hộ vô điều kiện đối với các lợi ích cốt lõi của nhau. Nhân dịp này, phía Campuchia tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) cùng bốn sáng kiến toàn cầu về Phát triển, An ninh, Văn minh và Quản trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc đối thoại phản ánh quan điểm chung của hai nước về các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế... Trên cơ sở đó, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chuyến thăm trao đổi cấp cao, tăng cường quan hệ thể chế và thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ và cơ quan của hai nước.

Điểm nhấn quan trọng nhất của cuộc đối thoại lần này là việc hai bên nhất trí nâng cấp cơ chế 2+2 lên 3+3, với sự tham gia của bộ Nội vụ Campuchia và bộ Công an Trung Quốc. Quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác song phương ngày càng mở rộng và ứng phó hiệu quả hơn với các biến động phức tạp của tình hình an ninh khu vực và quốc tế.

Trong tầm nhìn tương lai, hai nước thống nhất làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất trên cả các lĩnh vực truyền thống lẫn các lĩnh vực tiềm năng mới, bao gồm: Chuyển đổi số và phát triển xanh, kinh tế biển và kết nối chuỗi cung ứng bền vững, hợp tác tài chính và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh các khuôn khổ hợp tác trọng điểm như: Dự án "Hành lang Công nghiệp và Công nghệ"; "Hành lang Cá và Lúa gạo"...

Kết thúc cuộc đối thoại, hai bên tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước, mà còn đóng góp tích cực vào nền hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực cũng như trên thế giới.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Campuchia - Trung Quốc lần đầu tổ chức Đối thoại Chiến lược "2+2"
VOV.VN - Campuchia và Trung Quốc sẽ chính thức khởi động cơ chế Đối thoại Chiến lược "2+2" lần đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào tối ngày 22/4 tới đây. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Campuchia đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong dịp Tết Khmer
VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ Tết Khmer kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16/4 vừa qua, nước này đã đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch - một tín hiệu lạc quan đối với ngành du lịch Campuchia vốn đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Campuchia thu hút 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trong quý I/2026
VOV.VN - Trong quý I năm 2026, Campuchia đã phê duyệt 146 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt 2,5 tỷ USD, hứa hẹn tạo ra hơn 80.000 việc làm cho người lao động.

