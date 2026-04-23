Campuchia và Trung Quốc nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược từ 2+2 lên 3+3

Đáng chú ý, sự góp mặt của các cơ quan an ninh nội vụ trong cơ chế đối thoại mới 3+3 cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Đối thoại Chiến lược 2+2 lần thứ nhất giữa Campuchia và Trung Quốc. (Ảnh: AKP)

Theo thông cáo báo chí của bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia công bố ngày 23/4: Đối thoại Chiến lược 2+2 lần thứ nhất giữa Campuchia và Trung Quốc đã diễn ra trang trọng tại thủ đô Phnom Penh, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (Dong Jun).

Bộ Ngoại giao Campuchia khẳng định, cơ chế đối thoại lần đầu tiên này là một sự kiện mang tính bước ngoặt, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc tăng cường phối hợp chiến lược. Đây là bước đi then chốt nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng "Cộng đồng chung vận mệnh Campuchia - Trung Quốc" trong kỷ nguyên mới một cách toàn diện và bền vững.

Tại hội nghị, hai bên bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Mối quan hệ này đang ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ, tính bền bỉ và sự ủng hộ vô điều kiện đối với các lợi ích cốt lõi của nhau. Nhân dịp này, phía Campuchia tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) cùng bốn sáng kiến toàn cầu về Phát triển, An ninh, Văn minh và Quản trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc đối thoại phản ánh quan điểm chung của hai nước về các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế... Trên cơ sở đó, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chuyến thăm trao đổi cấp cao, tăng cường quan hệ thể chế và thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ và cơ quan của hai nước.

Điểm nhấn quan trọng nhất của cuộc đối thoại lần này là việc hai bên nhất trí nâng cấp cơ chế 2+2 lên 3+3, với sự tham gia của bộ Nội vụ Campuchia và bộ Công an Trung Quốc. Quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác song phương ngày càng mở rộng và ứng phó hiệu quả hơn với các biến động phức tạp của tình hình an ninh khu vực và quốc tế.

Trong tầm nhìn tương lai, hai nước thống nhất làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất trên cả các lĩnh vực truyền thống lẫn các lĩnh vực tiềm năng mới, bao gồm: Chuyển đổi số và phát triển xanh, kinh tế biển và kết nối chuỗi cung ứng bền vững, hợp tác tài chính và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh các khuôn khổ hợp tác trọng điểm như: Dự án "Hành lang Công nghiệp và Công nghệ"; "Hành lang Cá và Lúa gạo"...

Kết thúc cuộc đối thoại, hai bên tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước, mà còn đóng góp tích cực vào nền hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực cũng như trên thế giới.