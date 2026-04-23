  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Thứ Năm, 18:15, 23/04/2026
VOV.VN - Ngày 22 và 23/4, tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức Hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Tại buổi Hội đàm, 2 Ban Chuyên trách đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mondulkiri được hai bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ theo Bản ghi nhớ hàng năm được ký kết. Việc hợp tác, trao đổi, xử lý các vấn đề có liên quan được tiến hành chặt chẽ.

Hai Ban chuyên trách tiến hành Hội đàm để chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Với sự nỗ lực không ngừng của Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương, đến nay đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam (chưa xác định được danh tính).

Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri (Campuchia) xác định, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh. Trên tinh thần đoàn kết, thắm tình hữu nghị, tỉnh Mondulkiri luôn tích cực, tạo mọi điều kiện trong việc hợp tác để tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ và mong muốn các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam sớm được đưa về nước, góp phần xoa dịu một phần mất mát của thân nhân liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk dâng hoa, dâng hương hài cốt liệt sĩ quy tập mùa khô 2025-2026 (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

 Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt đạt được nhiều kết quả là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri, Đội K51 tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với địa phương nước bạn, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”.

Hai Ban chuyên trách ký kết các nội dung tại buổi Hội đàm. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Để bảo đảm chu đáo, chặt chẽ các nội dung liên quan đến việc tổ chức hồi hương hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập mùa khô 2025-2026, hai Ban Chuyên trách đã trao đổi, thống nhất việc tổ chức Lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về tỉnh Đắk Lắk dự kiến diễn ra ngày 27/5, theo đúng nghi thức và phong tục tập quán của Campuchia. Hai bên cũng đồng thuận các nội dung liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tiếp theo.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy
Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Chư Prông, UBND tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, được tìm thấy tại điểm E7, H5 xã Ia Boòng (huyện Chư Prông cũ) tỉnh Gia Lai.

Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy

Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Chư Prông, UBND tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, được tìm thấy tại điểm E7, H5 xã Ia Boòng (huyện Chư Prông cũ) tỉnh Gia Lai.

Lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Chiều (28/5), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Chiều (28/5), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Quân khu vừa kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai. 

Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Quân khu vừa kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai. 

Còn hơn 4.400 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Cà Mau
Còn hơn 4.400 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Cà Mau

VOV.VN - Toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của hơn 21.000 liệt sĩ vào hệ thống dữ liệu quốc gia, trong đó còn hơn 4.400 trường hợp chưa xác định được danh tính. Công an tỉnh Cà Mau đang nỗ lực triển khai công tác thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ.

Còn hơn 4.400 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Cà Mau

Còn hơn 4.400 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Cà Mau

VOV.VN - Toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của hơn 21.000 liệt sĩ vào hệ thống dữ liệu quốc gia, trong đó còn hơn 4.400 trường hợp chưa xác định được danh tính. Công an tỉnh Cà Mau đang nỗ lực triển khai công tác thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ.

