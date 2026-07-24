Canada sắp khánh thành cây cầu 6,4 tỷ USD nối với Mỹ giữa cơn bão thuế quan

Theo kế hoạch, cầu Gordie Howe dài 2,4 km với 6 làn xe sẽ chính thức thông xe từ ngày 27/7. Tuy nhiên, lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước rơi vào căng thẳng cực độ. Ban đầu, buổi lễ dự kiến tổ chức chung trên cầu với sự tham dự của quan chức hai nước. Dù vậy, phía Canada đã hủy sự kiện chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

Cầu Gordie Howe. Ảnh: AP

Thị trưởng thành phố Windsor, ông Drew Dilkens, bày tỏ nuối tiếc trước những sóng gió hiện tại trong quan hệ thương mại song phương, đồng thời hy vọng tình hình sớm được cải thiện.

Detroit là cửa khẩu đường bộ sầm uất nhất trên biên giới Mỹ - Canada. Hơn 70% hàng xuất khẩu của Canada hướng tới Mỹ, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Trong gần một thế kỷ qua, cầu Ambassador thuộc sở hữu tư nhân là tuyến duy nhất cho xe tải thương mại cỡ lớn qua lại khu vực này. Cầu Gordie Howe đưa vào vận hành sẽ chấm dứt thế độc đạo, tạo sự cạnh tranh và tối ưu hóa lưu thông hàng hóa.

Công trình có tổng kinh phí xây dựng khoảng 6,4 tỷ USD, do phía Canada chi trả toàn bộ và khởi công từ năm 2018. Theo thỏa thuận, Canada sẽ chia sẻ một phần doanh thu phí lưu thông với Chính phủ Mỹ trong 15 năm tới.