English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Canada sắp khánh thành cây cầu 6,4 tỷ USD nối với Mỹ giữa cơn bão thuế quan

Thứ Sáu, 14:45, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/7, Canada chuẩn bị cho sự kiện khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe bắc qua sông Detroit, kết nối với Mỹ. Công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương và mở thêm tuyến giao thông quan trọng cho người dân hai nước.

Theo kế hoạch, cầu Gordie Howe dài 2,4 km với 6 làn xe sẽ chính thức thông xe từ ngày 27/7. Tuy nhiên, lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước rơi vào căng thẳng cực độ. Ban đầu, buổi lễ dự kiến tổ chức chung trên cầu với sự tham dự của quan chức hai nước. Dù vậy, phía Canada đã hủy sự kiện chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

canada sap khanh thanh cay cau 6,4 ty usd noi voi my giua con bao thue quan hinh anh 1
Cầu Gordie Howe. Ảnh: AP

Thị trưởng thành phố Windsor, ông Drew Dilkens, bày tỏ nuối tiếc trước những sóng gió hiện tại trong quan hệ thương mại song phương, đồng thời hy vọng tình hình sớm được cải thiện.

Detroit là cửa khẩu đường bộ sầm uất nhất trên biên giới Mỹ - Canada. Hơn 70% hàng xuất khẩu của Canada hướng tới Mỹ, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Trong gần một thế kỷ qua, cầu Ambassador thuộc sở hữu tư nhân là tuyến duy nhất cho xe tải thương mại cỡ lớn qua lại khu vực này. Cầu Gordie Howe đưa vào vận hành sẽ chấm dứt thế độc đạo, tạo sự cạnh tranh và tối ưu hóa lưu thông hàng hóa.

Công trình có tổng kinh phí xây dựng khoảng 6,4 tỷ USD, do phía Canada chi trả toàn bộ và khởi công từ năm 2018. Theo thỏa thuận, Canada sẽ chia sẻ một phần doanh thu phí lưu thông với Chính phủ Mỹ trong 15 năm tới.

efc2a2ae75a6443cb060673e9a744b24-106216.png

Mỹ áp thêm thuế 50% đối với nhiều hàng hóa Canada

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 20/7 thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nước láng giềng Canada, với hiệu lực sau 30 ngày. Washington cho biết, động thái này nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa thương mại mà Canada áp dụng sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nước này trong năm 2025.

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều sản phẩm của Canada
Mỹ áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều sản phẩm của Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký 3 sắc lệnh áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Mỹ áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều sản phẩm của Canada

Mỹ áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều sản phẩm của Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký 3 sắc lệnh áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Mỹ không gia hạn hiệp định thương mại với Canada và Mexico
Mỹ không gia hạn hiệp định thương mại với Canada và Mexico

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 1/7 thông báo sẽ không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6.

Mỹ không gia hạn hiệp định thương mại với Canada và Mexico

Mỹ không gia hạn hiệp định thương mại với Canada và Mexico

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 1/7 thông báo sẽ không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6.

Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ
Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 cáo buộc Canada phải chịu trách nhiệm về làn khói từ các vụ cháy rừng bao phủ nhiều khu vực của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tính thêm “chi phí ô nhiễm” vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ

Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 cáo buộc Canada phải chịu trách nhiệm về làn khói từ các vụ cháy rừng bao phủ nhiều khu vực của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tính thêm “chi phí ô nhiễm” vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ