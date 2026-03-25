Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine

Trong những tuần gần đây, Ukraine gia tăng các đợt tấn công UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tuyến xuất khẩu của Nga, với mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế phục vụ chiến tranh.

Reuters đưa tin, trước đó, hai cảng Ust-Luga và Primorsk trên Vịnh Phần Lan (Biển Baltic) đã phải tạm dừng xuất khẩu dầu vào tuần qua sau các đợt tấn công của Ukraine, song hoạt động bốc dỡ đã được nối lại từ ngày 23/3. Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra sau một đợt tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Mức độ thiệt hại tại cảng chưa được xác định. Một số video xuất hiện trên Telegram cho thấy lửa bốc cao trong đêm, trong khi một nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng nhà ga đã bị phong tỏa và các bể chứa đang cháy. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 389 máy bay không người lái của Ukraine trên toàn lãnh thổ trong đêm, trong đó có cả khu vực Moscow.

Ust-Luga là cảng thương mại lớn nhất của Nga ở tỉnh Leningrad và trung tâm hậu cần quan trọng gần Biển Baltic. Nguồn tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Nga sử dụng cảng này để bán dầu và khí đốt ra nước ngoài