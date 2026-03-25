  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine

Thứ Tư, 15:25, 25/03/2026
VOV.VN - Giới chức Nga ngày 25/3 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cảng Ust-Luga trên Biển Baltic – một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn của Nga – sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Ukraine gia tăng các đợt tấn công UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tuyến xuất khẩu của Nga, với mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế phục vụ chiến tranh.

Vị trí Ust-Luga. Đồ họa: FT

Reuters đưa tin, trước đó, hai cảng Ust-Luga và Primorsk trên Vịnh Phần Lan (Biển Baltic) đã phải tạm dừng xuất khẩu dầu vào tuần qua sau các đợt tấn công của Ukraine, song hoạt động bốc dỡ đã được nối lại từ ngày 23/3. Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra sau một đợt tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Mức độ thiệt hại tại cảng chưa được xác định. Một số video xuất hiện trên Telegram cho thấy lửa bốc cao trong đêm, trong khi một nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng nhà ga đã bị phong tỏa và các bể chứa đang cháy. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 389 máy bay không người lái của Ukraine trên toàn lãnh thổ trong đêm, trong đó có cả khu vực Moscow. 

Ust-Luga là cảng thương mại lớn nhất của Nga ở tỉnh Leningrad và trung tâm hậu cần quan trọng gần Biển Baltic. Nguồn tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Nga sử dụng cảng này để bán dầu và khí đốt ra nước ngoài 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Cảng dầu chiến lược Ust-Luga Nga Ukraine tấn công UAV máy bay không người lái cảng dầu của Nga
Tin liên quan

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine
Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

VOV.VN - Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết, Nga đã đề xuất ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ thực hiện động thái tương tự đối với Ukraine.

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

VOV.VN - Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết, Nga đã đề xuất ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ thực hiện động thái tương tự đối với Ukraine.

Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép
Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Nga được cho là có thể tìm cách mở rộng các lợi thế quân sự thông qua những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, qua đó gia tăng sức ép đối với Kiev.

Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép

Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Nga được cho là có thể tìm cách mở rộng các lợi thế quân sự thông qua những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, qua đó gia tăng sức ép đối với Kiev.

Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk
Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk

VOV.VN - Theo quân đội Ukraine và các nhà phân tích, lực lượng Nga đã bắt đầu một chiến dịch tấn công mùa xuân tại miền đông Ukraine, với việc huy động hàng chục xe tăng và phương tiện bọc thép.

Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk

Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk

VOV.VN - Theo quân đội Ukraine và các nhà phân tích, lực lượng Nga đã bắt đầu một chiến dịch tấn công mùa xuân tại miền đông Ukraine, với việc huy động hàng chục xe tăng và phương tiện bọc thép.

