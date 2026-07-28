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Căng thẳng leo thang giữa Romania và Nga sau vụ việc vi phạm không phận

Thứ Ba, 06:11, 28/07/2026
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VOV.VN - Căng thẳng giữa Romania và Nga tiếp tục leo thang vào ngày 27/7, Hungary đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga sau khi cho rằng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Nga liên tiếp vi phạm không phận của nước này.

Romania đã triệu hồi đại sứ tại Moscow (Nga) về nước để tham vấn về các vụ việc. Bộ Ngoại giao Romania cho biết đã thông báo cho đại sứ Nga sau khi máy bay không người lái xâm phạm không phận quốc gia nước này trong 3 ngày liên tiếp và triệu tập yêu cầu giải trình chính thức. Theo đó, máy bay chiến đấu F-16 của Romania đã bắn hạ 3 máy bay không người lái bị nghi ngờ là của Nga liên tiếp trong 3 ngày.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 27/7, Đại sứ quán Nga tại Romania đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ, khẳng định Nga không điều khiển máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu ở Romania.

Bộ Ngoại giao Romania đã trao cho Đại sứ Nga các mảnh vỡ máy bay không người lái, nhưng ông này đã bác bỏ, gọi đó là một âm mưu được dàn dựng nhằm chống lại Nga. Đại sứ quán Nga cũng cho biết nước này sẽ có những biện pháp trả đũa đối với việc trục xuất này.

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Ảnh minh họa. Ảnh: Ukrspecsystems

Theo truyền thông, cùng ngày (27/7), phát ngôn viên quân sự của NATO, Đại tá Martin O'Donnell, cho biết vụ xâm nhập mới nhất dường như có liên quan đến một máy bay không người lái có nguồn gốc từ Nga.

Tổng thống Romania Nicusor Dan trước đó cho biết các nhà điều tra đã xác nhận rằng vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái đầu tiên trong số 3 vụ xảy ra hôm thứ 6 được thực hiện bởi một máy bay không người lái loại Shahed, loại máy bay được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Vụ vi phạm thứ hai xảy ra ngày hôm sau và vẫn đang được điều tra. Tổng thống Romania cho biết việc tiếp tục vi phạm không phận của Romania lần thứ 3 liên tiếp, đồng nghĩa là vụ vi phạm không phận của NATO và Liên minh châu Âu là điều không thể chấp nhận và nước này cũng như các Liên minh EU và NATO sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng.

Sau khi vụ việc diễn ra, các thành viên NATO ở sườn phía Đông của liên minh bao gồm Romania và Ba Lan, đã buộc phải tăng cường các hoạt động phòng thủ để đối phó với các nguy cơ xâm phạm không phận tiếp theo.

Hải Đăng/VOV-Praha
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