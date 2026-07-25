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Thái Lan chính thức hủy siêu dự án “Cầu cạn” trị giá 1.000 tỷ baht

Thứ Bảy, 12:36, 25/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chính thức quyết định dừng triển khai siêu dự án Cầu cạn (Landbridge) trị giá 1.000 tỷ baht (khoảng 28-31 tỷ USD).

Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban nghiên cứu tính khả thi kết luận dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiềm ẩn rủi ro tài chính cao và gây tác động tiêu cực đến môi trường.

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Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas. Ảnh: Thai PBS

Phát biểu với báo giới hôm qua (24/7), Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết sau 90 ngày đánh giá toàn diện về kinh tế, môi trường và ý kiến công luận, Ủy ban nghiên cứu tính khả thi nhất trí cho rằng dự án quy mô lớn này không tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ và chứa đựng nhiều rủi ro lớn.

Theo ông Ekniti, những căng thẳng và xung đột kéo dài tại khu vực Trung Đông đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu, khiến các dự báo về lợi nhuận của dự án bị sụt giảm mạnh, thậm chí rơi vào mức âm. Bên cạnh đó, khả năng các hãng tàu biển chuyển hướng từ eo biển Malacca sang tuyến đường mới này là rất thấp. Ủy ban cũng chỉ ra các rủi ro kỹ thuật và vận hành trong quy trình xếp dỡ hàng hóa container giữa hai cảng nước sâu ở bờ Đông và bờ Tây Thái Lan.

Ngoài ra, yếu tố môi trường và sinh thái cũng là rào cản lớn. Đa số các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương, đều bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tiềm năng do dự trong việc rót vốn vào Hành lang Kinh tế phía Nam (SEC).

Ý tưởng Cầu cạn nối qua eo đất Kra từng được Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá chiến lược cho ngành logistics khu vực với tổng vốn đầu tư lên tới 1.000 tỷ baht (tương đương 28–31 tỷ USD). Quy hoạch ban đầu bao gồm hai siêu cảng nước sâu tại Laem Riu (tỉnh Chumphon) ở bờ Đông và Laem Ao Ang (tỉnh Ranong) ở bờ Tây, kết nối bằng hành lang dài khoảng 90 km gồm đường cao tốc, đường sắt đôi và hệ thống đường ống dẫn dầu. Tuyến đường này từng được kỳ vọng giúp tàu thuyền rút ngắn 4 ngày di chuyển và giảm 15% chi phí vận tải so với việc phải đi vòng qua eo biển Malacca - một trong những điểm nghẽn hàng hải bận rộn nhất thế giới.

Thay vì tiếp tục siêu dự án này, Chính phủ Thái Lan sẽ chuyển sang phương án thay thế mang tên "Missing Link" (Mắt xích còn thiếu). Kế hoạch mới tập trung nâng cấp cảng nước sâu Ranong hiện hữu, đồng thời xây dựng tuyến đường sắt kết nối cảng Ranong với các cảng bờ Đông và trục đường sắt chính hướng về phía Bắc đi Trung Quốc.

PV/VOV-Bangkok
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