Căng thẳng Mỹ - Iran: Đàm phán bế tắc, nguy cơ chiến sự leo thang

Hãng tin Tasnim hôm qua (2/5) cho biết, Iran đã gửi bản phản hồi 14 điểm tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Đề xuất này tập trung vào việc chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đồng thời yêu cầu giải quyết các vấn đề cốt lõi trong vòng 30 ngày, thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời 2 tháng như phía Mỹ đề nghị. Tuy nhiên, trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đề xuất này "khó có thể được chấp nhận". Ông nhấn mạnh Iran vẫn chưa phải "trả giá đủ lớn" cho những hành động của mình trong nhiều thập kỷ qua.

Tình hình Mỹ - Iran khó lường. Ảnh: Reuters.

Một diễn biến đáng lo ngại khác cho thấy tiến trình đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục gặp khó khi Tehran đang đẩy mạnh việc kiểm soát eo biển Hormuz- tuyến hàng hải huyết mạch chiếm 20% lượng dầu khí toàn cầu. Quốc hội Iran dự kiến thông qua dự luật 12 điểm nhằm thiết lập quy tắc quản lý mới tại đây. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad khẳng định, việc quản lý eo biển Hormuz là vũ khí quan trọng nhất và có tầm quan trọng tương đương với việc quốc hữu hóa ngành dầu mỏ nước này.

Phát biểu trên đài IRIB, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi vừa tuyên bố: "Quả bóng đang ở phần sân của Mỹ". Ông khẳng định Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai kịch bản: Giải pháp ngoại giao hoặc đối đầu quân sự trực diện. Tướng Mohammad Jafar Asadi, chỉ huy cơ quan quân sự hàng đầu Iran cảnh báo cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ có nguy cơ tái diễn, đồng thời chỉ trích Mỹ là đối tác "không đáng tin cậy" và Iran đã có những kế hoạch đáp trả "vượt xa sức tưởng tượng". Phía Iran đồng thời cho rằng, việc đàm phán với Mỹ là "không theo lối thông thường".

Ông Esmail Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhận định: "Vấn đề với phía Mỹ là họ luôn mong muốn áp đặt những yêu cầu tối đa của mình trong các cuộc đàm phán và xuyên suốt toàn bộ quá trình ngoại giao, buộc phía bên kia phải chấp nhận chúng".

Lệnh phong tỏa kép từ Mỹ và Iran tại vùng Vịnh đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hiện có 31 tàu chở dầu với hơn 50 triệu thùng dầu của Iran đang bị mắc kẹt, buộc nước này phải cắt giảm sản lượng khai thác do các kho lưu trữ trong nước đã đầy. Về phía Mỹ, nước này đã đẩy nhanh các hợp đồng bán vũ khí trị giá 8 tỷ USD cho các đồng minh Trung Đông như Israel, Qatar và UAE để đối phó với "tình trạng khẩn cấp".

Sự cứng rắn từ cả Mỹ và Iran đang đẩy an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz vào tình trạng báo động. Mới đây, Ngoại trưởng nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, đã lên tiếng hối thúc các bên hạ nhiệt căng thẳng, nhằm khôi phục hoạt động lưu thông an toàn cho hàng chục con tàu cùng hàng trăm thuyền viên đang bị kẹt giữa vòng xoáy xung đột.

Hiện dấy lên lo ngại khi các cánh cửa ngoại giao đang hẹp dần và các kế hoạch quân sự bắt đầu được đặt lên bàn cân, khu vực Trung Đông đứng trước một "thùng thuốc súng" thực sự. Nếu không có đột phá mang tính nhượng bộ từ các bên, ngòi nổ xung đột tại Trung Đông có thể tái hỏa bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường năng lượng và an ninh toàn cầu.