  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm

Chủ Nhật, 08:51, 03/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran “cư xử không đúng mực”.

 

Phát biểu tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã nhận được thông tin về ý tưởng của thỏa thuận với Iran và phía Tehran sẽ cung cấp văn bản chính xác. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này, cho rằng Iran “chưa phải trả giá đủ lớn”.

Tàu sân bay và tiêm kích Mỹ. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về khả năng tái phát động chiến dịch quân sự, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng này và khẳng định nếu phía Iran có những hành động "không đúng mực", phía Mỹ sẽ xem xét nối lại các đợt tấn công

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất mới, trong đó mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa, đồng thời lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau.

Theo đó đề xuất 14 điểm của Iran bao gồm: Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt và phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng và thiết lập cơ chế kiểm soát mới đối với eo biển. Tehran cũng yêu cầu Washington công nhận quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình.

Giới chức Iran cho rằng việc tách vấn đề hạt nhân khỏi giai đoạn đầu là bước đi nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận tổng thể. Dù khẳng định không vội vàng, ông Trump đang chịu áp lực lớn trong nước liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Việc đóng băng eo biển Hormuz đã khiến giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội sắp diễn ra.

Hiện Mỹ và Israel đã tạm dừng chiến dịch quân sự chống Iran gần một tháng, song vẫn chưa đạt tiến triển rõ ràng trong đàm phán chấm dứt xung đột. Washington tiếp tục khẳng định sẽ không kết thúc chiến dịch nếu không đạt được thỏa thuận ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran nhấn mạnh chương trình của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Quang Trung/VOV-Washington
Nóng thế giới ngày 3/5: Mỹ sẽ cứng rắn hơn nữa với Iran sau mốc 60 ngày xung đột?
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/5/2026): Ông Trump có thể không tìm kiếm thỏa thuận với Iran; Mỹ không lo ngại cạn kiệt vũ khí; Teran tỏ thái độ cứng rắn với Washington; Ukraine tấn công kho dầu Nga…

Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là "hổ giấy"
VOV.VN - Ngày 1/5, Lãnh tụ tối cao của Iran - Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã gọi các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á là "hổ giấy", nghi ngờ khả năng của các căn cứ này trong tự đảm bảo an ninh cho chính mình khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

