Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm

Phát biểu tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã nhận được thông tin về ý tưởng của thỏa thuận với Iran và phía Tehran sẽ cung cấp văn bản chính xác. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này, cho rằng Iran “chưa phải trả giá đủ lớn”.

Tàu sân bay và tiêm kích Mỹ.

Khi được hỏi về khả năng tái phát động chiến dịch quân sự, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng này và khẳng định nếu phía Iran có những hành động "không đúng mực", phía Mỹ sẽ xem xét nối lại các đợt tấn công.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất mới, trong đó mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa, đồng thời lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau.

Theo đó đề xuất 14 điểm của Iran bao gồm: Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt và phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng và thiết lập cơ chế kiểm soát mới đối với eo biển. Tehran cũng yêu cầu Washington công nhận quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình.

Giới chức Iran cho rằng việc tách vấn đề hạt nhân khỏi giai đoạn đầu là bước đi nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận tổng thể. Dù khẳng định không vội vàng, ông Trump đang chịu áp lực lớn trong nước liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Việc đóng băng eo biển Hormuz đã khiến giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội sắp diễn ra.

Hiện Mỹ và Israel đã tạm dừng chiến dịch quân sự chống Iran gần một tháng, song vẫn chưa đạt tiến triển rõ ràng trong đàm phán chấm dứt xung đột. Washington tiếp tục khẳng định sẽ không kết thúc chiến dịch nếu không đạt được thỏa thuận ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran nhấn mạnh chương trình của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

