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Căng thẳng ở Síp thử thách triển vọng xích lại gần nhau giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU

Thứ Hai, 05:58, 13/07/2026
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VOV.VN - Tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ thường bị cản trở bởi những bất đồng về nhiều vấn đề. Hy Lạp và chính quyền người Síp gốc Hy Lạp vẫn luôn là những trở ngại dai dẳng trong quá trình xích lại gần EU của nước này.

Điều này lại được thể hiện rõ khi Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết nhắm thẳng vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến những tranh cãi về Chiến dịch Attila do nước này tiến hành năm 1974. Cộng hòa Síp đã kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu vào đầu tháng này. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhiệm kỳ chủ tịch này lại một lần nữa được thể hiện sau khi một báo cáo do một thành viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cầm quyền của Hy Lạp soạn thảo được cơ quan EU thông qua với số phiếu áp đảo.

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Ảnh minh họa theo Reuters

Báo cáo tập trung vào cái gọi là bạo lực nhắm vào phụ nữ người Síp gốc Hy Lạp trong chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ năm 1974 tại đảo Síp. Nhiệm kỳ sáu tháng của Cộng hòa Síp kết thúc vào ngày 30/6/2026, được đánh dấu bằng những cuộc đối thoại gay gắt và sự đóng băng đối với hội nhập chính trị cấp cao.

Đáp trả những động thái này, Thổ Nhĩ Kỳ lên án nghị quyết và gọi đây là "vô hiệu". Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trong một thông cáo rằng nghị quyết chứa đựng những cáo buộc vô căn cứ và phi lý chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng EU đã có lập trường một chiều về vấn đề Síp, đi ngược lại thực tế lịch sử và tính khách quan.

Mặc dù quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - EU chỉ ở mức ấm áp trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Cộng hòa Síp, hoạt động ngoại giao vẫn tiếp tục diễn ra. Hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây cũng là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ xem xét lại quan hệ với EU. Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bên lề hội nghị. Những tuyên bố của ông sau cuộc gặp nhấn mạnh sự hợp tác với khối này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cam kết duy trì mối quan hệ với EU. Tuy nhiên, vấn đề Síp lại nổi bật trong cuộc gặp đó, với việc ông Costa kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nắm bắt động lực mới trong các cuộc đàm phán về hòn đảo bị chia cắt.

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Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ nguy cơ nổ ra xung đột với Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vừa lên tiếng bác bỏ khả năng có thể nổ ra một cuộc xung đột vũ trang giữa nước này và Israel. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel đang trong tình trạng căng thẳng cao độ, xuất phát từ nhiều vấn đề.

Hải Đăng/VOV-Praha
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