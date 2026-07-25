Ngoại trưởng Nga - Trung Quốc hội đàm, nhấn mạnh tăng cường phối hợp chiến lược

Tại cuộc gặp, hai Ngoại trưởng cho biết rất hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác phối hợp chiến lược Nga - Trung, đồng thời khẳng định quan hệ hai nước đang ở mức cao chưa từng có, dựa trên nền tảng Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga - Trung.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại buổi hội đàm. Nguồn: Mid.ru

Hai bên đã rà soát tiến độ triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5, đồng thời nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành hội đàm và thảo luận các vấn đề liên quan tới hợp tác song phương

Bên cạnh đó, hai Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp chiến lược trên các diễn đàn đa phương, bao gồm Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cơ chế quốc tế khác.

Ngoài các vấn đề song phương và đa phương, cuộc hội đàm cũng đề cập đến quan hệ với Mỹ và tình hình liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Hai bên khẳng định lập trường của Nga và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng đối với phần lớn các vấn đề được thảo luận.