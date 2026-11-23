Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/11 cho biết Nga không có kế hoạch đẩy nhanh việc bổ nhiệm đại sứ mới tại Anh và Pháp. Theo ông, Nga không cần vội vàng bởi “quan hệ với những quốc gia này hiện không tồn tại”.

Trước đó, ngày 24/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh miễn nhiệm Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov. Một ngày sau, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cũng được miễn nhiệm. Ông Kelin đảm nhiệm cương vị tại London từ tháng 11/2019, trong khi ông Meshkov giữ chức vụ tại Paris từ tháng 10/2017. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cả hai được bổ nhiệm làm thượng nghị sĩ, đại diện cho chính quyền các địa phương của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh : Kommersant)

Tại Mỹ, vị trí đại sứ Nga cũng đang bỏ trống sau khi ông Alexander Darchiev qua đời ngày 11/11, ở tuổi 66. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump không thảo luận về ứng cử viên thay thế trong cuộc gặp ngày 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược, thay vì các vấn đề nhân sự ngoại giao cụ thể.

Hoạt động ngoại giao của Nga tại châu Âu tiếp tục chịu sức ép từ các vụ trục xuất nhà ngoại giao. Ngày 8/9, Hungary trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc vi phạm quy chế ngoại giao. Áo cũng trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga ngày 23/10, sau khi đã trục xuất 3 người hồi tháng 5 với cáo buộc liên quan đến hoạt động do thám. Phía Nga phản đối các quyết định này, cho rằng mang động cơ chính trị.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong tháng 11 khi Đan Mạch ngày 20/11 yêu cầu tùy viên quân sự Nga rời khỏi nước này trong vòng 7 ngày, với cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo. Ngày 23/11, truyền thông Cyprus cũng đưa tin hai nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi nước này do nghi vấn thu thập thông tin mật liên quan đến an ninh Cyprus và EU.

Trước các động thái trục xuất, Nga nhiều lần tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Trên thực tế, Nga đã thực hiện hành động trả đũa đối với Hungary. Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất một nhóm nhân viên ngoại giao Hungary đang công tác tại Đại sứ quán nước này ở Moscow và các tổng lãnh sự quán tại Kazan, Saint Petersburg, yêu cầu họ rời khỏi Nga trong vòng hai tuần. Trong khi đó, đối với các vụ việc mới đây tại Áo và Đan Mạch, tại thời điểm thông tin được công bố, phía Nga tuyên bố sẽ đáp trả nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể.

Mặc dù quan hệ với châu Âu tiếp tục căng thẳng, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn khẳng định Nga không từ bỏ mục tiêu khôi phục quan hệ với khu vực này. Phát biểu với báo giới ngày 29/10, sau hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi tại Moscow, ông Putin tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ mọi bước đi, mọi hành động nhằm khôi phục các mối quan hệ đầy đủ và toàn diện với các nước châu Âu”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đồng thời cảnh báo một cuộc xung đột giữa Nga và châu Âu sẽ không mang lại chiến thắng cho bất kỳ bên nào.