Báo cáo Open Doors 2026 do Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) vừa công bố cho thấy, sau nhiều năm tăng trưởng, số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học Mỹ đã bắt đầu giảm, đặc biệt ở nhóm sinh viên nhập học lần đầu.

Trong năm học 2025-2026, tổng số sinh viên quốc tế tại Mỹ giảm gần 3% so với năm học trước, trong khi số sinh viên nhập học lần đầu giảm gần 18%. Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang năm học 2026-2027. Khảo sát tại 809 trường đại học và cơ sở giáo dục đại học Mỹ cho thấy, trong kỳ tuyển sinh mùa thu năm nay, tổng số sinh viên quốc tế giảm 9% so với cùng kỳ, còn số sinh viên nhập học lần đầu giảm tới 15%.

Du học sinh quốc tế giảm mạnh, giáo dục Mỹ đối mặt thách thức lớn. Ảnh: Reuters

Mức độ sụt giảm không đồng đều giữa các bậc học. Trong khi số sinh viên quốc tế theo học bậc đại học tương đối ổn định, lượng sinh viên sau đại học giảm mạnh, đặc biệt ở các chương trình thạc sĩ.

Xu hướng này cũng thể hiện tại những quốc gia có đông sinh viên du học Mỹ. Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước có số lượng sinh viên theo học tại Mỹ lớn nhất, đều ghi nhận mức giảm so với năm trước.

Tiến sĩ Feng Wan, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tổ chức Tư vấn tuyển sinh Đại học Wan tại Trung Quốc, nhận định Mỹ vẫn là điểm đến du học hàng đầu đối với nhiều học sinh và phụ huynh Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia như Anh, Singapore, Australia và Canada ngày càng thu hẹp khoảng cách, nhiều gia đình Trung Quốc đã bắt đầu chuẩn bị thêm những phương án dự phòng nếu kế hoạch du học Mỹ gặp trở ngại.

Dù vậy, không phải thị trường nào cũng ghi nhận sự sụt giảm. Trong số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có đông sinh viên theo học tại Mỹ nhất, có 9 nơi ghi nhận số lượng sinh viên đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó có Việt Nam, Nepal, Bangladesh và Canada.

Những con số này cho thấy bức tranh tuyển sinh quốc tế tại Mỹ đang có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi lượng sinh viên mới nhập học và nhóm theo học bậc sau đại học giảm mạnh, một số thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Chính sách thị thực và chi phí du học là rào cản lớn

Mỹ từ lâu là một trong những điểm đến du học hàng đầu thế giới nhờ chất lượng đào tạo, môi trường nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo phóng viên Quang Trung, Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, nguyên nhân quan trọng khiến sinh viên quốc tế ngày càng e ngại lựa chọn Mỹ không phải là chất lượng giáo dục suy giảm, mà là sự thiếu ổn định và khó dự đoán trong chính sách nhập cư, đặc biệt là các quy định liên quan đến thị thực du học.

Trước hết, những khó khăn trong quá trình xin thị thực, bao gồm thời gian xét duyệt kéo dài, các yêu cầu kiểm tra bổ sung và nguy cơ bị từ chối nhập cảnh, đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của sinh viên quốc tế. Theo khảo sát, có tới 88% số trường ghi nhận tuyển sinh quốc tế giảm cho rằng thủ tục thị thực là một trong những nguyên nhân, trong khi 70% đề cập các hạn chế đi lại.

Một yếu tố khác là sự thiếu chắc chắn về cơ hội làm việc sau tốt nghiệp. Đối với nhiều sinh viên quốc tế, mục tiêu du học Mỹ không chỉ là sở hữu tấm bằng đại học, mà còn là cơ hội thực tập, tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp tại nước này.

Tuy nhiên, những tranh luận về việc siết chặt chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT), vốn cho phép sinh viên quốc tế đủ điều kiện làm việc tại Mỹ sau tốt nghiệp, đang khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định du học.

Bên cạnh đó, chi phí học tập và sinh hoạt cao cũng làm giảm sức hấp dẫn của giáo dục Mỹ. Tổng chi phí để một sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ có thể lên tới 400.000 USD, trong khi mức chi phí tại một số quốc gia châu Âu và châu Á chỉ bằng một phần ba hoặc một nửa.

Trong bối cảnh các quốc gia khác ngày càng đưa ra nhiều lựa chọn đào tạo có tính cạnh tranh, chi phí trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên và gia đình.

Sự kết hợp giữa chính sách thị thực khó dự đoán, triển vọng việc làm chưa rõ ràng và chi phí cao đang tạo ra những rào cản đáng kể đối với sinh viên quốc tế, bất chấp lợi thế về chất lượng đào tạo và danh tiếng của các trường đại học Mỹ.

Các trường đại học chịu sức ép tài chính và nghiên cứu

Sinh viên quốc tế không chỉ góp phần tạo nên môi trường học thuật đa dạng mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho các trường đại học Mỹ thông qua học phí và các khoản chi tiêu trong thời gian học tập, sinh sống.

Theo Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA), sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 39,9 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm học 2025-2026, giảm khoảng 3 tỷ USD so với năm học trước. Riêng sự sụt giảm tuyển sinh trong kỳ mùa thu năm nay được ước tính khiến nền kinh tế Mỹ mất thêm 2,4 tỷ USD và hơn 31.000 việc làm.

Chuyên gia giáo dục đại học David Cay Johnston cảnh báo, sự suy giảm số lượng sinh viên quốc tế đồng nghĩa với việc Mỹ mất đi hàng tỷ USD. Theo ông, một số trường đại học đã phải đóng cửa các khoa, cắt giảm chương trình đào tạo, trong khi một bộ phận nhà khoa học và nhà nghiên cứu chuyển sang làm việc tại các quốc gia khác như Hà Lan, Anh, Ireland và đặc biệt là Trung Quốc.

Sức ép tài chính đối với các trường đại học Mỹ càng lớn khi sinh viên quốc tế thường phải đóng học phí cao hơn sinh viên trong nước, đặc biệt tại các trường đại học công lập. Nguồn thu từ nhóm sinh viên này không chỉ giúp duy trì hoạt động đào tạo mà còn góp phần hỗ trợ các chương trình nghiên cứu, học bổng và đầu tư cơ sở vật chất.

Khi nguồn thu suy giảm, các trường phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn như cắt giảm chi tiêu, thu hẹp chương trình đào tạo, hạn chế tuyển dụng giảng viên hoặc tăng học phí. Trong đó, các trường đại học quy mô vừa và nhỏ, phụ thuộc nhiều vào học phí của sinh viên quốc tế, thường chịu sức ép lớn hơn so với những trường danh tiếng có nguồn tài trợ và quỹ đầu tư dồi dào.

Tuy nhiên, tác động của tình trạng này không chỉ dừng lại ở vấn đề tài chính.

Sinh viên quốc tế, đặc biệt ở bậc sau đại học, là lực lượng quan trọng tham gia các phòng thí nghiệm và dự án nghiên cứu trong những lĩnh vực như công nghệ, y sinh và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự sụt giảm số lượng sinh viên thuộc nhóm này có thể ảnh hưởng lâu dài đến năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Mỹ.

Theo phóng viên Quang Trung, thách thức lớn nhất đối với các trường đại học Mỹ là phải cân đối tài chính trong khi vẫn duy trì chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, vốn là những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của nền giáo dục nước này.

Nếu cắt giảm quá mạnh các hoạt động đào tạo và nghiên cứu để giải quyết khó khăn trước mắt, các trường có nguy cơ làm suy yếu chính những lợi thế đã giúp Mỹ thu hút nhân tài toàn cầu trong nhiều thập kỷ.

Nỗ lực giữ sức hấp dẫn của giáo dục Mỹ

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các quốc gia khác, nhiều trường đại học Mỹ đang điều chỉnh chiến lược tuyển sinh quốc tế theo hướng chủ động, linh hoạt hơn, đồng thời chú trọng đến cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp.

Theo khảo sát mới nhất của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, 81% số trường được hỏi vẫn xác định tuyển sinh quốc tế là một lĩnh vực ưu tiên. Khoảng 75% số trường duy trì hoặc tăng ngân sách dành cho hoạt động tuyển sinh quốc tế.

Điều này cho thấy, dù đang đối mặt với nhiều khó khăn, các trường đại học Mỹ vẫn coi sinh viên quốc tế là nguồn lực quan trọng và đang tìm cách thích ứng với những thay đổi của thị trường giáo dục toàn cầu.

Một xu hướng đáng chú ý là tăng cường thu hút sinh viên trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Có tới 91% số trường ưu tiên tuyển sinh quốc tế ở những ngành này, đặc biệt là khoa học máy tính, kỹ thuật và khoa học sinh học.

Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực chất lượng cao, năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh công nghệ của Mỹ.

Bên cạnh đó, nhiều trường đang đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh trực tiếp tại nước ngoài, mở rộng quan hệ hợp tác với các trường phổ thông và đại học quốc tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ sinh viên trong quá trình xin thị thực, tìm kiếm học bổng và chuẩn bị việc làm.

Tuy nhiên, những nỗ lực của các trường đại học chỉ có thể giải quyết một phần khó khăn. Yếu tố mang tính quyết định vẫn nằm ở chính sách của chính phủ liên bang.

Các trường có thể cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao, học bổng hấp dẫn và môi trường nghiên cứu hiện đại, nhưng không thể tự quyết định chính sách cấp thị thực hay quyền làm việc của sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu và nhiều nước châu Á đang tích cực thu hút sinh viên và nhân tài quốc tế, khiến cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học ngày càng gay gắt.

Để duy trì vị thế là một trong những điểm đến du học hàng đầu thế giới, Mỹ không chỉ cần bảo đảm chất lượng giáo dục mà còn phải xây dựng môi trường chính sách ổn định, minh bạch và tạo ra triển vọng nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên quốc tế.

Nếu không giải quyết được những vấn đề này, Mỹ có nguy cơ đánh mất một phần nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao, vốn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của nước này.

Sự sụt giảm sinh viên quốc tế vì thế không đơn thuần là bài toán tuyển sinh hay nguồn thu của các trường đại học, mà còn đặt ra thách thức lớn hơn đối với khả năng thu hút và giữ chân nhân tài của Mỹ. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt, danh tiếng và chất lượng đào tạo sẽ khó có thể duy trì sức hấp dẫn lâu dài nếu không đi kèm chính sách thuận lợi và cơ hội phát triển rõ ràng.