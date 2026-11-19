Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, xác nhận cầu Crimea (còn gọi là cầu Kerch) tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công, sau khi một phần công trình này được cho là đã bị sập trong cuộc tấn công của Ukraine hồi đầu tuần.

“Do một cuộc tấn công mới nhằm vào cầu Crimea, hoạt động giao thông qua cầu đã tạm thời bị đình chỉ”, ông Aksyonov thông báo trên Telegram vào rạng sáng 19/11 (giờ địa phương).

Cầu Crimea, nhìn từ thành phố Kerch, bán đảo Crimea, ngày 17/7/2023. Ảnh: Reuters

Theo ông Aksyonov, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea là giai đoạn thứ bảy trong chiến dịch mà ông gọi là “hoạt động chưa từng có tiền lệ nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine”.

Cầu Crimea có tổng kinh phí xây dựng khoảng 3,7 tỷ USD, dài gần 19 km, được xem là cây cầu dài nhất châu Âu. Theo truyền thông nhà nước Nga, công trình được thiết kế để đáp ứng lưu lượng khoảng 40.000 phương tiện mỗi ngày, với năng lực vận chuyển 14 triệu lượt hành khách và 13 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau cuộc tấn công hồi đầu tuần, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cây cầu sẽ được xây dựng lại và thậm chí còn tốt hơn trước.